Primăriţa din Molenbeek îşi prelungeşte concediul medical până în 2026

Primăriţa municipalităţii Molenbeek-Saint-Jean din Bruxelles, Catherine Moureaux, şi-a anunţat luni intenţia de a-şi prelungi concediul medical până la începutul anului 2026, invocând necesitatea unei recuperări complete după o perioadă de epuizare profesională, potrivit publicaţiei Brussels Times.

„Conform recomandărilor medicale, recuperarea mea va continua până în ianuarie, revenirea fiind prevăzută pentru începutul anului 2026. Drumul spre recuperare este uneori mai lung decât ne-am dori, dar este esenţial să revin cu claritatea, forţa şi disponibilitatea necesare pentru o funcţie precum cea de primar al oraşului Molenbeek”, a transmis Moureaux într-un comunicat citat de agenţia Belga.

Primăriţa a calificat decizia drept una „responsabilă şi transparentă”, afirmând că o revenire prematură „ar fi putut fi dăunătoare atât pentru sănătatea mea, cât şi pentru calitatea muncii colective în serviciul locuitorilor din Molenbeek”.

În absenţa sa, viceprimarul Amet Gjanaj va continua să îndeplinească atribuţiile de primar.

„Obiectivul meu rămâne neschimbat: să servesc cu umanitate şi să reiau, la întoarcerea mea, munca întreprinsă pentru o comunitate unită, echitabilă şi mândră de diversitatea sa”, a adăugat Catherine Moureaux, mulţumind celor care i-au oferit sprijin în ultimele luni.