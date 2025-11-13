Procentul de dezaprobare pentru preşedinţia lui Trump a crescut la 58%

Procentul de dezaprobare pentru preşedinţia lui Donald Trump a crescut la 58%, conform Reuters, de unde transmitem următoarele.

Un sondaj Reuters, în parteneriat cu compania de cercetare Ipsos, a arătat faptul că în ultima perioadă de timp tot mai multe persoane nu sunt mulţumite de performanţa de care preşedintele SUA dă dovadă în timpul mandatului.

Procentul de dezaprobare a crescut de la 52%, în mijlocul lunii mai, la 58% în luna noiembrie. Procentul de aprobare a rămas la aproximativ 40%, acelaşi procent din luna mai.

Sondajul digital a colectat răspunsurile oamenilor timp de şase zile, 1.200 de adulţi din SUA având posibilitatea de a-şi exprima opiniile despre personalităţile politice şi de a preciza pe cine urmează să voteze în timpul alegerilor intermediare din 2026.