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Producătorii din Orientul Mijlociu continuă exporturile de petrol şi GNL

S.B.
Internaţional / 30 iunie, 10:18

Producătorii din Orientul Mijlociu continuă exporturile de petrol şi GNL

Producătorii de petrol şi gaze naturale lichefiate din Orientul Mijlociu îşi continuă exporturile, în ciuda noilor atacuri asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz şi a reluării schimburilor de foc dintre Statele Unite şi Iran în ultimele zile, potrivit news.ro.

Datele de monitorizare a traficului maritim arată că încărcările de ţiţei şi GNL continuă, deşi ritmul transporturilor rămâne sub nivelul normal.

După atacul asupra unei nave container joi şi asupra unui petrolier sâmbătă, traficul prin Strâmtoarea Hormuz a încetinit. Totuşi, duminică, un oficial american a declarat că Washingtonul şi Teheranul au convenit să oprească ostilităţile recente şi să reia negocierile privind securitatea acestei rute maritime strategice.

În Arabia Saudită, un al patrulea superpetrolier de tip VLCC, cu o capacitate de aproximativ 2 milioane de barili, încărca luni ţiţei în terminalul Ras Tanura, potrivit datelor LSEG. Activitatea continuă chiar dacă duminică un elicopter al companiei Saudi Aramco s-a prăbuşit în apropiere, accident în care şi-au pierdut viaţa 14 persoane. Cauza prăbuşirii nu a fost încă stabilită.

Alte trei superpetroliere au încărcat petrol în weekend şi şi-au dezactivat transponderele imediat după plecarea din terminal, o practică folosită pentru a reduce riscul de a deveni ţinte în timpul traversării Golfului Persic. Una dintre aceste nave a reapărut luni în sistemele de monitorizare, după ce a trecut de Strâmtoarea Hormuz şi se îndreaptă către Japonia.

În acelaşi timp, două superpetroliere au intrat duminică în Strâmtoarea Hormuz şi au acostat într-un terminal din Emiratele Arabe Unite pentru a încărca ţiţei.

Deşi traficul este mai redus decât săptămâna trecută, exporturile continuă. Pe 24 iunie au fost înregistrate 29 de petroliere care au traversat strâmtoarea, cel mai ridicat nivel de la izbucnirea conflictului de la sfârşitul lunii februarie. Totuşi, acesta rămâne mult sub nivelul normal de aproximativ 125 de nave pe zi.

Iranul accelerează, la rândul său, exporturile de petrol după ce Statele Unite au acordat o derogare de 60 de zile de la sancţiunile asupra exporturilor iraniene. Potrivit companiei de analiză maritimă Windward, terminalele de export de pe insula Kharg au încărcat simultan petrol sâmbătă, pentru prima dată în aproape o săptămână. Datele Kpler arată că petrolierele iraniene Dan şi Hawk au intrat în Strâmtoarea Hormuz, iar aproximativ 8 milioane de barili de petrol din Emiratele Arabe Unite şi Qatar au fost exportaţi în weekend cu ajutorul a patru superpetroliere.

Creşterea exporturilor din Golf, regiune care furnizează aproximativ o treime din petrolul mondial, continuă să exercite presiune asupra preţurilor internaţionale. Petrolul Brent a încheiat săptămâna trecută cu o scădere de 10,6%, a treia săptămână consecutivă de declin, deşi atacurile din weekend au determinat o uşoară revenire a cotaţiilor luni.

Exporturile de gaze naturale lichefiate continuă şi ele. Două transportatoare de GNL au reapărut în sistemele de monitorizare după ce au traversat Strâmtoarea Hormuz cu transponderele oprite. Nava Al Kharaitiyat, după încărcarea în terminalul Ras Laffan din Qatar, se îndreaptă către Kuweit, iar Al Kharsaah aşteaptă în largul coastelor Qatarului pentru următoarea încărcare.

Din Emiratele Arabe Unite, transportatorul Mraweh, controlat de ADNOC, va livra un transport de GNL în terminalul Dahej din India pe 5 iulie. În acelaşi timp, nava Al Hamla, operată de QatarEnergy, transportă o încărcătură de GNL către China, unde este aşteptată să ajungă pe 3 iulie.

În ciuda tensiunilor militare şi a riscurilor de securitate din Strâmtoarea Hormuz, statele producătoare din Golf încearcă să menţină fluxurile de petrol şi gaze către pieţele internaţionale, pentru a evita noi perturbări majore ale aprovizionării mondiale cu energie.

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