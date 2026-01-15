Producţia de petrol a Rusiei scade cu 0,7% în 2025, arată datele OPEC

Producţia de petrol a Rusiei a scăzut cu aproximativ 0,7% anul trecut, ajungând la 9,129 milioane de barili pe zi, potrivit datelor lunare publicate miercuri de OPEC, citate de Reuters.

În pofida atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice şi a scăderii preţurilor ţiţeiului, Rusia a reuşit să îşi menţină relativ stabil nivelul producţiei, notează Reuters.

Petrolul şi gazele naturale generează împreună aproximativ un sfert din veniturile fiscale ale bugetului federal rus, potrivit Reuters.

Rusia este membră a grupului OPEC+, care reuneşte mari producători de petrol şi care a decis la începutul acestei luni să menţină nivelurile actuale de producţie, relatează Reuters.

Decizia vine într-un context dificil pentru piaţă, după ce preţurile petrolului au scăzut cu peste 18% în 2025, cea mai abruptă diminuare anuală din 2020, pe fondul temerilor legate de un surplus de ofertă, mai scrie Reuters.

Datele OPEC arată că producţia de petrol a Rusiei în luna decembrie a scăzut cu 73.000 de barili pe zi, până la 9,304 milioane de barili pe zi, potrivit Reuters.

În acelaşi raport, OPEC a menţionat că producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut în decembrie cu 237.000 de barili pe zi, ajungând la 1,522 milioane de barili pe zi, conform Reuters.

Per ansamblu, producţia de petrol din Asia Centrală a crescut anul trecut la 1,776 milioane de barili pe zi, de la 1,539 milioane de barili pe zi în 2024, relatează Reuters.

Potrivit unei surse din industrie, producţia de petrol şi condensat de gaze a Kazahstanului a înregistrat un declin accentuat în perioada 1-12 ianuarie, cu aproximativ 35% faţă de media din decembrie, în principal din cauza restricţiilor la export printr-un terminal de la Marea Neagră, scrie Reuters.