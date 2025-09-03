Produsele pre-loved câştigă teren pe piaţa locală de lux

Piaţa produselor de lux pre-loved este în plină expansiune în România, în linie cu tendinţa internaţională, afirmă Cosmin Popovici, director general al MAGNOR, companie care deţine cea mai diversificată platformă de tranzacţionare de profil, potrivit unui comunicat al companiei.

Conform datelor Market Data Forecast, piaţa europeană a produselor de lux pre-loved a atins 36,85 miliarde dolari în 2024 şi ar urma să ajungă la 76,54 miliarde dolari până în 2033, cu o rată anuală de creştere de 8,46%. În România, clienţii se orientează către ceasuri de la branduri precum Rolex, Patek Philippe sau Omega şi genţi Hermès, Chanel, Dior şi YSL, tendinţele fiind influenţate de generaţiile Millennials şi Gen Z.

„Produsele pre-loved pot costa cu până la 60% mai puţin decât cele noi, iar în cazul brandurilor iconice valoarea creşte în timp, astfel că reprezintă o investiţie inteligentă”, a declarat Cosmin Popovici, subliniind că segmentul investitorilor în produse de lux pre-owned este unul emergent pe piaţa locală.

Potrivit MAGNOR, românii manifestă un interes tot mai mare pentru ediţii limitate şi piese rare, fenomen ce a dus la introducerea unui serviciu de precomandă pentru ceasuri exclusiviste. În acest context, luxul pre-loved este perceput nu doar ca simbol de statut, ci ca o decizie de consum informată şi responsabilă, cu beneficii investiţionale pe termen lung.