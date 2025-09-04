Prognoza meteo (04.09. - 05.09.2025)

Prognoza pentru România

Valorile termice vor fi în scădere uşoară faţă de ziua anterioară în regiunile sudice, însă vor caracteriza în continuare o vreme călduroasă în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza se vor semnala înnorări, averse şi descărcări electrice pe arii restrânse la munte, cel mai probabil în Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi nordul Carpaţilor Orientali şi doar izolat în zonele joase din vestul teritoriului. Cantităţile de apă pot depăşi punctiform 15...20 l/mp şi vor fi condiţii de grindină. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în sud-est (40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 şi 33 de grade, iar cele minime între 11 şi 21 de grade, uşor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 4...6 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 13...17 grade.