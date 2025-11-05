Prognoza meteo (05.11. - 06.11.2025)

Prognoza pentru România

Valorile termice diurne se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei, iar cele nocturne vor fi în continuare mai ridicate decât în mod obişnuit în regiunile extracarpatice. Cerul va fi variabil spre mai mult senin în vest şi nord-vest, dar în restul ţării va avea înnorări în mare parte din interval. Temporar va ploua slab în Moldova, local în Muntenia, pe arii mai restrânse în Oltenia şi în estul-sud-estul Transilvaniei, iar în primele ore ale zilei izolat şi în sud-estul Dobrogei. În Carpaţii Orientali şi în jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali, la peste 1800 m, trecător vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, pe alocuri cu uşoare intensificări în estul şi nord-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 şi 16 grade, iar cele minime între 0 şi 9 grade. Izolat dimineaţa şi pe spaţii mici noaptea se va semnala ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Cerul va avea înnorări în mare parte din interval, iar pe parcursul nopţii trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Regimul termic diurn se va menţine normal pentru această dată, cu o maximă de 14...15 grade, dar temperatura minimă în continuare mai ridicată decât media climatologică va fi de 7...8 grade. În cursul dimineţilor vor fi condiţii de ceaţă.