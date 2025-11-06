Prognoza meteo (06.11. - 07.11.2025)

Prognoza pentru România

Cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice şi estice şi variabil, mai mult senin ziua, în restul teritoriului. Temporar va ploua în general slab cantitativ în Oltenia, Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei şi pe arii restrânse în sudul Moldovei. La munte, la altitudini mai mari de 1800 m trecător vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 şi 10 grade. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 7...8 grade.