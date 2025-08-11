Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Prognoza meteo (09.08. - 10.08.2025)

Ştiri utilitare / 11 august

Prognoza meteo (09.08. - 10.08.2025)

Prognoza meteo (09.08. - 10.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, caniculară în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, unde disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi şi local noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil în nord-estul ţării şi la munte şi mai mult senin în restul zonelor. În nordul Carpaţilor Orientali după-amiaza vor fi condiţii pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10...11 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 22...24 de grade pe litoral şi în Dealurile de Vest. În a doua parte a nopţii, în special în depresiuni, izolat se va forma ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va creşte, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin şi vântul slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 36 de grade, iar cea minimă va fi de 18...21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

