Prognoza meteo (23.08. - 24.08.2025)

Prognoza pentru România

Valorile termice vor scădea semnificativ în sudul şi în estul ţării, dar vremea va continua să se răcească şi în celelalte zone, devenind răcoroasă în regiunile nord-vestice, nordice, în centru şi în dealurile sudice. Cerul va fi temporar noros şi vor fi averse însoţite şi de descărcări electrice, local la munte (mai ales în Carpaţii Meridionali şi Occidentali) şi în Muntenia unde vor fi cantităţi de apă pe alocuri de 10...15 l/mp şi izolat de peste 20 l/mp, precum şi pe arii restrânse în Transilvania şi izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab şi moderat, local cu uşoare intensificări la munte mai ales în zona înaltă (rafale de 60...80 km/h), dar şi în sudul Banatului, Oltenia, Moldova, Dobrogea şi Muntenia (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 şi 28 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 20 de grade pe litoral. În a doua parte a nopţii, izolat se forma ceaţă, cu precădere în zonele depresionare şi pe văi.

Prognoza pentru Bucureşti

Valorile termice vor scădea semnificativ faţă de zilele anterioare. Cerul va fi temporar noros şi cu o probabilitate mai mare după-amiaza şi seara vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade.