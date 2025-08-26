Prognoza meteo (26.08. - 27.08.2025)

Prognoza pentru România

Valorile termice diurne vor fi uşor mai ridicate faţă de ziua precedentă şi apropiate de cele normale, dar dimineaţa şi noaptea vremea va continua să fie răcoroasă în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 21 şi 29 de grade, iar cele minime se vor situa de la 0...2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi până spre 18...19 grade, local pe litoral. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări trecătoare în prima parte a zilei în extremitatea de sud-est a teritoriului, iar după-amiaza şi seara în nord şi nord-est, dar numai cu totul izolat vor mai fi posibile ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări uşoare în zona montană înaltă şi pe litoral. În depresiuni, dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 10...14 grade, cu cele mai mici valori în zona periurbană.