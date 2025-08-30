Prognoza meteo (30.08. - 31.08.2025)

Prognoza pentru România

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a ţării, iar în jumătatea sudică a Olteniei şi a Munteniei va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi şi disconfortul termic va fi ridicat.

Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere şi se va manifesta cu precădere seara şi noaptea în vestul, sud-vestul şi centrul teritoriului, prin înnorări temporar accentuate şi local averse şi descărcări electrice. Izolat vor fi cantităţi de apă mai însemnate (peste 15...25 l/mp) şi condiţii de grindină. În restul zonelor cerul va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale în Moldova, Banat, la munte, dar de scurtă durată şi asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 şi 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 şi 21 de grade, mai scăzute spre 5...6 grade în estul Transilvaniei. În a doua parte a nopţii, izolat se va forma ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.