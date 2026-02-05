Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Proiectul centrului regional de colectare legume şi fructe din Buzău intră în bugetul 2026

ANA FELEA
Miscellanea / 5 februarie, 19:05

Proiectul centrului regional de colectare legume şi fructe din Buzău intră în bugetul 2026

Judeţul Buzău va beneficia de primul centru regional de colectare legume şi fructe, proiect cu o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi. Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, investiţia, blocată în ultimii ani, va fi prinsă în bugetul de anul acesta, ceea ce creşte şansele ca lucrările să înceapă cât mai curând.

Ministrul Florin Barbu a explicat, în timpul vizitei de luni, de la Consiliul Judeţean Buzău, că proiectul a întâmpinat probleme juridice:

Florin Barbu a declarat: „Am avut probleme din punct de vedere juridic. Le-am reglementat cu Ministerul de Justiţie. Putem prelua aceste terenuri prin protocol direct. Studii de fezabilitate sunt finalizate. Banii vor fi prinşi în buget şi, maxim în o lună de zile, putem să dăm ordinul de începere. Autorizaţiile şi vizele sunt pregătite, totul este gata pentru startul investiţiei. Vom prinde aceşti bani în buget în anul 2026”.

Centrul regional de colectare legume şi fructe Mihăileşti va avea 3.000 de metri pătraţi, cu patru benzi de sortare, dotări pentru ambalare şi etichetare, precum şi un centru de testare al produselor. Proiectul va permite păstrarea legumelor şi fructelor proaspete timp de o lună şi va funcţiona independent energetic. Livrările se vor face prin parteneriate cu marile reţele comerciale, ceea ce asigură o distribuţie rapidă şi eficientă.

Ideea amenajării primului centru de colectare legume şi fructe de la Mihăileşti a fost lansată încă din 2023, tot de ministrul Barbu care, la acel moment, a vizitat terenul pe care ar urma să fie construit, proiectul fiind, de altfel, considerat strategic pentru judeţ deoarece va centraliza producţia locală şi va creşte capacitatea de stocare şi distribuţie a legumelor şi fructelor. Implementarea centrului va sprijini fermierii locali, va reduce pierderile post-recoltare şi va aduce standarde de logistică şi calitate la nivel regional.

