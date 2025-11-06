Promenada Mall lansează campania „Black is back” cu reduceri de până la 90% la branduri de top

Promenada Mall desfăşoară, în perioada 3-30 noiembrie 2025, campania de Black Friday „Black is back”, oferind reduceri de până la 90% la haine, încălţăminte, cosmetice, accesorii, electronice şi articole pentru casă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Brandurile de modă precum H&M, C&A, Humanic, Tezyo, Nissa, Yokko, Murmur şi Chic Chic propun promoţii consistente, cu discounturi care ajung până la 80% pentru colecţiile actuale şi anterioare. În segmentul de beauty, clienţii pot profita de oferte de la PUPA Milano, Notino, MAC şi Sephora, care aplică reduceri de până la 50% la produsele selectate.

Pentru accesorii, magazinele Furla şi Coccinelle oferă reduceri de până la 60%, iar Lensa, Optiblu şi Lunet propun discounturi care ating 90% la ochelari şi rame. De asemenea, brandurile sportive Intersport şi Helly Hansen au reduceri de până la 50% la articolele selectate.

Clienţii care folosesc aplicaţia SPOT pot câştiga un card cadou de 50 lei la achiziţii cumulate de minimum 1.000 lei (pe maximum trei bonuri), iar toţi participanţii vor fi înscrişi automat la tragerea la sorţi pentru un iPhone 16 Pro.

Campania „Black is back” marchează cel mai amplu val de reduceri al anului în cadrul Promenada Mall, oferind vizitatorilor oportunitatea de a-şi reînnoi garderoba şi colecţiile personale cu preţuri semnificativ reduse.