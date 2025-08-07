Protest în Piaţa Universităţii faţă de decretarea zilei de doliu naţional pentru Ion Iliescu

Câteva zeci de persoane participă la această oră, la protestul organizat de comunitatea „Corupţia ucide” în Piaţa Universităţii faţă de declararea unei zile de doliu naţional pentru Ion Iliescu.

Statul a decretat joi 7 August zi de doliu naţional pentru Ion Iliescu - omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze şi să ucidă cetăţeni paşnici. Ne întâlnim joi 7 August 2025 la ora 19:00 în Piaţa Universităţii. Un moment de reflecţie critică şi comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990. În loc de doliu oficial, creăm un spaţiu civic de memorie autentică, unde vocile celor uitaţi să fie auzite şi unde arta, dialogul şi solidaritatea să transforme durerea în conştiinţă colectivă, a anunţat comunitatea „Corupţia ucide” pe Facebook.