Protestele din Chicago au degenerat după ce un bărbat a tras asupra agenţilor de frontieră

Un bărbat din Chicago a deschis focul, sâmbătă, asupra agenţilor Patrulei de Frontieră a SUA în timpul unei operaţiuni de control al imigraţiei, potrivit Departamentului Securităţii Interne (DHS), citat de Reuters. Autorităţile au anunţat că suspectul, aflat la volanul unui Jeep negru, este încă în libertate.

Departamentul de Poliţie din Chicago a confirmat că a răspuns la un apel privind focuri de armă şi a securizat zona, precizând că nu au fost raportate persoane rănite. Incidentul a avut loc în cartierul Little Village, în timpul protestelor declanşate de raidurile federale împotriva imigranţilor.

Potrivit DHS, „agitatori” au aruncat cu cutii de vopsea şi cărămizi în direcţia vehiculelor agenţilor federali. Instituţia a avertizat că, în ultimele două luni, a fost observată „o creştere a numărului de agresiuni şi obstrucţionări” asupra forţelor de ordine.

Raidurile din Chicago şi zonele învecinate, inclusiv unul efectuat la o creşă, au provocat proteste şi arestări violente în această săptămână. Peste zece femei au fost reţinute vineri în faţa centrului de detenţie pentru imigranţi din Broadview, epicentrul tensiunilor generate de „Operaţiunea Midway Blitz” a administraţiei Trump.

Campania federală de represiune a imigraţiei a început în septembrie, vizând persoane fără statut legal în SUA, dar, potrivit DHS, peste 3.000 de persoane au fost arestate până acum, inclusiv cetăţeni americani şi indivizi fără antecedente penale.