Prysmian instalează soluţii avansate de monitorizare pe reţeaua electrică Grozăveşti-Filaret din Bucureşti

Reţeaua electrică a Capitalei devine mai sigură şi mai eficientă pe tronsonul Grozăveşti-Filaret, odată cu instalarea soluţiilor inteligente de monitorizare Prysmian pentru sistemele de cabluri subterane de înaltă tensiune, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Tehnologiile implementate - DTS (Distributed Temperature Sensing) şi DAS (Distributed Acoustic Sensing) - sunt integrate într-un sistem DTAC care permite monitorizarea combinată a temperaturii şi acusticii cablurilor electrice.

Proiectul este realizat de Prysmian România pentru Reţele Electrice România (parte a grupului PPC), care devine primul operator din ţară ce utilizează astfel de soluţii. Investiţia face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii de înaltă tensiune din Capitală, între staţiile Grozăveşti şi Filaret, având ca obiectiv creşterea siguranţei alimentării şi reducerea pierderilor de curent în sectoarele 4 şi 5. Noua linie subterană funcţionează la 110 kV, cu o capacitate de 170 MVA, fiind mai performantă şi mai eficientă decât cea anterioară.

Sistemele de monitorizare dezvoltate de Prysmian oferă operatorilor date în timp real despre starea şi încărcarea reţelei, contribuind la prevenirea defecţiunilor şi la reducerea riscului de întreruperi neplanificate de energie. Monitorizarea continuă a temperaturii, vibraţiilor şi semnalelor acustice permite identificarea rapidă a posibilelor defecţiuni, reducerea costurilor de mentenanţă şi a avariilor majore, precum şi creşterea duratei de viaţă a infrastructurii electrice.

„Soluţia avansată folosită în acest proiect este o arhitectură complexă de hardware, software şi fibre optice care colectează date acustice şi de temperatură. Probleme precum suprasarcina cablurilor, vibraţiile anormale sau activităţile mecanice care ar putea deteriora sistemul vor fi acum vizibile în timp real”, a declarat Nistor Constantin, CCO al Prysmian România.

Compania subliniază că monitorizarea inteligentă a reţelelor de cabluri electrice reprezintă o investiţie în siguranţa comunităţilor urbane şi o etapă esenţială în modernizarea infrastructurii energetice a Bucureştiului.