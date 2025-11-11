Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Prysmian instalează soluţii avansate de monitorizare pe reţeaua electrică Grozăveşti-Filaret din Bucureşti

A.B.
Miscellanea / 11 noiembrie, 16:13

Prysmian instalează soluţii avansate de monitorizare pe reţeaua electrică Grozăveşti-Filaret din Bucureşti

Reţeaua electrică a Capitalei devine mai sigură şi mai eficientă pe tronsonul Grozăveşti-Filaret, odată cu instalarea soluţiilor inteligente de monitorizare Prysmian pentru sistemele de cabluri subterane de înaltă tensiune, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Tehnologiile implementate - DTS (Distributed Temperature Sensing) şi DAS (Distributed Acoustic Sensing) - sunt integrate într-un sistem DTAC care permite monitorizarea combinată a temperaturii şi acusticii cablurilor electrice.

Proiectul este realizat de Prysmian România pentru Reţele Electrice România (parte a grupului PPC), care devine primul operator din ţară ce utilizează astfel de soluţii. Investiţia face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii de înaltă tensiune din Capitală, între staţiile Grozăveşti şi Filaret, având ca obiectiv creşterea siguranţei alimentării şi reducerea pierderilor de curent în sectoarele 4 şi 5. Noua linie subterană funcţionează la 110 kV, cu o capacitate de 170 MVA, fiind mai performantă şi mai eficientă decât cea anterioară.

Sistemele de monitorizare dezvoltate de Prysmian oferă operatorilor date în timp real despre starea şi încărcarea reţelei, contribuind la prevenirea defecţiunilor şi la reducerea riscului de întreruperi neplanificate de energie. Monitorizarea continuă a temperaturii, vibraţiilor şi semnalelor acustice permite identificarea rapidă a posibilelor defecţiuni, reducerea costurilor de mentenanţă şi a avariilor majore, precum şi creşterea duratei de viaţă a infrastructurii electrice.

„Soluţia avansată folosită în acest proiect este o arhitectură complexă de hardware, software şi fibre optice care colectează date acustice şi de temperatură. Probleme precum suprasarcina cablurilor, vibraţiile anormale sau activităţile mecanice care ar putea deteriora sistemul vor fi acum vizibile în timp real”, a declarat Nistor Constantin, CCO al Prysmian România.

Compania subliniază că monitorizarea inteligentă a reţelelor de cabluri electrice reprezintă o investiţie în siguranţa comunităţilor urbane şi o etapă esenţială în modernizarea infrastructurii energetice a Bucureştiului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb