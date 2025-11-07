PSD a eliminat sintagma „partid progresist” din Statut la Congresul de la Romexpo

Congresul PSD, desfăşurat sâmbătă la Romexpo, a început oficial în prezenţa a peste 3.000 de delegaţi din toată ţara, care au primit buletine de vot pentru alegerea noii conduceri a partidului şi pentru aprobarea modificărilor aduse Statutului, potrivit mass-media.

Sorin Grindeanu, singurul candidat la funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat, a ajuns în sală la începutul evenimentului, unde a fost întâmpinat cu aplauze şi a dat mâna cu membrii de partid prezenţi, într-o atmosferă de mobilizare şi unitate.

Unul dintre cele mai importante momente ale Congresului a fost adoptarea, în unanimitate, a modificărilor la Statutul PSD. Membrii prezenţi au votat eliminarea sintagmei „partid progresist” din textul programatic al formaţiunii.

„Partidul Social Democrat este un partid modern, de centru-stânga, promotor al echităţii sociale şi al solidarităţii, ataşat valorilor democratice, naţionale, religioase, tradiţionale şi culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană şi un angajament ferm faţă de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuând tradiţia democraţiei româneşti”, a declarat deputatul Silvia Mihalcea, propusă pentru funcţia de vicepreşedinte al partidului.

În cadrul evenimentului, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a avut un discurs critic la adresa partenerilor de coaliţie, transmiţând că PSD trebuie să îşi apere identitatea politică şi să promoveze o viziune proprie în guvernare.

Congresul PSD are loc într-un context politic marcat de pregătirile pentru alegerile din 2026, partidul urmând să îşi stabilească noua echipă de conducere şi direcţiile strategice pentru perioada următoare.