PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan

S.B.
Politică / 20 aprilie, 19:28

Partidul Social Democrat a decis luni seară retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în urma unui vot intern desfăşurat online, la care au participat aproximativ 5.000 de membri ai formaţiunii.

Potrivit rezultatelor, 97,7% dintre participanţi s-au pronunţat în favoarea retragerii susţinerii politice, în timp ce 2,3% au votat împotrivă.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după vot că mandatul primit din partea membrilor este „cât se poate de clar” şi că conducerea partidului va acţiona în consecinţă în perioada imediat următoare. „Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu, şi Claudiu, şi vicepreşedinţii, şi întreaga conducere a partidului”, a afirmat liderul social-democrat.

Acesta a subliniat că PSD, în calitate de principal partid parlamentar, va respecta decizia exprimată de membri. „Vă asigur că, în conformitate cu votul exprimat, în zilele următoare vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul unu în Parlament şi vom ţine cont de mandatul pe care ni l-aţi dat”, a adăugat Grindeanu.

În paralel, conducerea PNL s-a reunit la sediul central al partidului, fiind aşteptată o reacţie din partea premierului Ilie Bolojan.

Opinia Cititorului ( 9 )

  1. 1.  ce ipocriti!!!
    (mesaj trimis de george în data de 20.04.2026, 19:35)

    Cand se scufunda corabia, sobolanii fug primii.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 19:43)

      exact asta voiam sa spun si eu, numai ca de data asta chiar sobolanii scufunda corabia

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 19:52)

      adica bolojeanus, da, asa este!

    2.  5000 de psd-0isti nu decid soara tarii
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 19:35)

    PSD pleaca in opozitie ...

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 20:25)

      In opozitie a fost si pana acum. S-a opus la orice reforma a sistemului bugetar.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 20.04.2026, 20:00)

    Nu vad decit o intelegere intre terti care va pune in valoare PSD in opozitie in dauna AUR si o maximizare sau o unire viitoare a PNL cu USR care vor creste in songaje scapind artificial de tara PSD.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 20:03)

    Îmi vine sa vomit pe aceasta gașca de lichele !

    1. 4.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
      (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 20:13)

      si noua ne vine voma diareica pe tot esicherul politic, de la pnl pana la psd si cu restul fomistilor usr si udmr plus interlopii minoritari.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.04.2026, 20:28)

    psd-istii niste creaturi abjecte impotriva Romaniei ! N-au minte, n-au educatie, nici urma de bun simt .

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

