PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan

Partidul Social Democrat a decis luni seară retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în urma unui vot intern desfăşurat online, la care au participat aproximativ 5.000 de membri ai formaţiunii.

Potrivit rezultatelor, 97,7% dintre participanţi s-au pronunţat în favoarea retragerii susţinerii politice, în timp ce 2,3% au votat împotrivă.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după vot că mandatul primit din partea membrilor este „cât se poate de clar” şi că conducerea partidului va acţiona în consecinţă în perioada imediat următoare. „Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu, şi Claudiu, şi vicepreşedinţii, şi întreaga conducere a partidului”, a afirmat liderul social-democrat.

Acesta a subliniat că PSD, în calitate de principal partid parlamentar, va respecta decizia exprimată de membri. „Vă asigur că, în conformitate cu votul exprimat, în zilele următoare vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul unu în Parlament şi vom ţine cont de mandatul pe care ni l-aţi dat”, a adăugat Grindeanu.

În paralel, conducerea PNL s-a reunit la sediul central al partidului, fiind aşteptată o reacţie din partea premierului Ilie Bolojan.