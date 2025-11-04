PSD acuză „crimă socială” neindexarea salariului minim, în contextul inflaţiei persistente

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat marţi că refuzul de a majora salariul minim în contextul actual al inflaţiei reprezintă, din punctul de vedere al social-democraţilor, „o crimă socială”, potrivit News.ro.

„Inflaţia a erodat puterea de cumpărare, iar să nu majorezi salariul minim, din punctul nostru de vedere, este o crimă socială. Înţelegem dificultăţile mediului de afaceri, de aceea susţinem păstrarea celor 300 de lei netaxaţi, pentru ca şi statul să participe la acest efort”, a declarat Budăi, la Prima News.

El a precizat că PSD va susţine această poziţie în coaliţie, iar ministrul Muncii o va prezenta în Consiliul Naţional Tripartit. „Nu vom reduce deficitul sărăcind populaţia. Inflaţia loveşte mult mai dur în cei cu venituri mici”, a adăugat deputatul.

Budăi a subliniat că România trebuie să respecte directiva europeană privind salariul minim şi a pledat pentru consultări repetate cu sindicatele şi patronatele. Totodată, el a susţinut creşterea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, respinge însă ideea majorării salariului minim, argumentând că acesta a crescut deja cu 75% din 2021 până în prezent, în pofida unei scăderi economice. „Cred că trebuie să corelăm dinamica salariului minim cu evoluţia economiei. Nu putem ignora competitivitatea”, a spus Nazare, potrivit Antena3.ro, adăugând că „nu se poate vorbi despre un risc de infringement” în cazul în care România nu majorează salariul minim.