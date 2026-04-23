PSD anunţă demisia miniştrilor şi retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan

Miniştrii Partidul Social Democrat şi-au depus, joi, demisiile din funcţiile guvernamentale, potrivit unui comunicat al formaţiunii. Demisiile au fost înaintate la Palatul Victoria după şedinţa de Guvern şi marchează retragerea sprijinului politic acordat prim-ministrului Ilie Bolojan, conform aceleiaşi surse.

Potrivit PSD, acest demers formalizează decizia partidului de a se retrage din actuala formulă guvernamentală, în contextul în care, „din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare” şi, implicit, „nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României”. Formaţiunea consideră că menţinerea unui executiv fără susţinere parlamentară reprezintă „o abordare profund iresponsabilă”, cu efecte negative asupra economiei naţionale, notează aceeaşi sursă.

Social-democraţii susţin că retragerea miniştrilor nu echivalează cu abandonarea guvernării, ci reprezintă „actul politic prin care este iniţiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetăţenilor români”, invocând contextul economic dificil, marcat de riscuri de recesiune, inflaţie şi scăderea consumului şi a producţiei, conform aceleiaşi surse.

În acelaşi timp, PSD anunţă că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european şi să susţină desemnarea unui prim-ministru, fie politic, fie tehnocrat, care să beneficieze de o majoritate parlamentară funcţională şi să răspundă priorităţilor economice şi sociale, precizează sursa citată.

Până la constituirea unui nou executiv, partidul precizează că va asigura sprijin parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare, în special pentru derularea proiectelor cu finanţare europeană, potrivit aceleiaşi surse. Totodată, miniştrii demisionari îşi vor continua atribuţiile până la finalizarea procedurilor legale, respectiv publicarea în Monitorul Oficial a decretelor de vacantare a funcţiilor, însă nu vor mai participa la şedinţele de Guvern, urmând ca reprezentarea să fie delegată către secretari de stat desemnaţi de celelalte partide din coaliţie, conform sursei citate.