PSD atacă: Noi lucrăm, iar USR nu face nimic

PSD a lansat un atac la adresa USR, acuzând partidul că nu contribuie la activitatea Guvernului, preocupându-se doar să critice PSD pentru lipsa sa la şedinţele Coaliţiei.

„În vreme ce reprezentanţii #PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la şedinţele Coaliţiei! Românii pot singuri trage concluziile: PSD este cel care contribuie la reforme şi lucrează la ele!”, se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a Partidului Social Democrat.

PSD a detaliat proiectele la care lucrează reprezentanţii săi şi susţine că USR nu a realizat pachetul de stimulare economică:

-„Pachetul privitor la TĂIEREA PRIVILEGIILOR, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD;

-REFORMA PENSIILOR SPECIALE, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD;

-REFORMA ÎN SĂNĂTATE, proiect elaborat de Ministerul Sănătăţii, condus de PSD;

-COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE, proiect elaborat de Ministerul Justiţiei, condus de PSD;

-REFORMA ADMINISTRAŢIEI LOCALE ŞI CENTRALE, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi AMR - Asociaţia Municipiilor din România;

-Pachetul FISCAL, proiect elaborat de Ministerul Finanţelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD;

-Pachetul de STIMULARE ECONOMICĂ, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat.”

„PSD a anunţat deja că va prezenta public soluţiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuţia despre funcţii”, mai arată postarea.