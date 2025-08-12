PSD rămâne la putere, dar boicotează şedinţele coaliţiei de guvernare

English Version

Liderii social-democraţi au decis ieri, în unanimitate, în şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, suspendarea participării la şedinţele coaliţiei de guvernare, până când guvernul Bolojan va adopta pachetul de eliminare a privilegiilor existente în sistemul public.

La finalul şedinţei, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al partidului, a declarat: „PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor - pensii speciale, reduceri de agenţii la nivel central şi judeţean, reducerea numărului de membri din consiliile de administraţie şi reducerea indemnizaţiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la şedinţele coaliţiei”.

Liderul social-democrat a subliniat că PSD solicită o întrevedere urgentă cu funcţionarii Ministerului Finanţelor pentru a analiza execuţia la zi a bugetului de stat şi pentru a discuta despre rectificarea bugetară, cu accent pe finanţarea investiţiilor majore şi pe măsuri regândite în zona educaţiei.

„Dacă vor fi asigurate finanţări pentru programul Anghel Saligny şi pentru investiţii, vom putea trece la pachetul trei de măsuri fiscale, dar să vorbim şi despre măsuri de relansare a economiei şi reindustrializare a României”, a punctat Sorin Grindeanu, care a adăugat că este foarte importantă continuarea finanţării programului Anghel Saligny „pentru că este pentru români” şi priveşte investiţii în infrastructura de apă, canalizare şi reţele de gaze naturale, dar şi drumuri judeţene. De asemenea, liderul PSD a menţionat că doreşte ca guvernul Bolojan să găsească la rectificarea bugetară soluţii pentru continuarea lucrărilor la autostrada Moldovei, A7. Sorin Grindeanu a menţionat că bugetul de aproape 47 miliarde lei aprobat de Guvern pentru Ministerul Transporturilor este suficient pentru a acoperi şi finanţarea necesară pentru lucrările aflate în derulare pe A7.

Liderul PSD a reafirmat că formaţiunea sa este un partener serios de guvernare: „De fiecare dată când intrăm la guvernare, suntem parteneri serioşi care se ocupă de politici de guvernare şi nu de politică de gherilă”/ Sorin Grindeanu a menţionat că discuţiile despre sănătate, administraţie şi măsurile fiscale din pachetul 3 vor fi posibile în coaliţia de guvernare doar după îndeplinirea primelor două condiţii stabilite de social-democraţi în şedinţa Biroului Politic Naţional. Mesajul este clar: PSD vrea întâi eliminarea privilegiilor, apoi discuţii aplicate pe sănătate, educaţie şi administraţie.

„Aşteptăm cât mai rapid să fie adoptat acel pachet de eliminare a privilegiilor, după care vom avea o discuţie cu Ministerul Finanţelor şi vom reveni la şedinţele coaliţiei. Îmi doresc ca pachetul legat de privilegii să fie adoptat rapid, chiar mâine, prin asumarea răspunderii Guvernului, astfel încât să intrăm în partea legată de punctele doi şi trei. Asta nu înseamnă că, la solicitarea noastră, nu vom avea discuţii săptămâna aceasta la Ministerul Finanţelor”, a conchis Grindeanu, lăsând clar să se înţeleagă că mingea se află acum în terenul partenerilor de coaliţie, iar PSD nu este dispus să facă niciun pas înapoi de la priorităţile asumate.