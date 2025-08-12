Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

PSD rămâne la putere, dar boicotează şedinţele coaliţiei de guvernare

George Marinescu
Ziarul BURSA #Politică / 12 august

PSD rămâne la putere, dar boicotează şedinţele coaliţiei de guvernare

English Version

Social-democraţii impun trei condiţii guvernului Bolojan: eliminarea rapidă a privilegiilor existente în sistemul public, analizarea execuţiei bugetare şi stabilirea la rectificarea bugetară a continuării finanţării programului Anghel Saligny şi lucrărilor de la Autostrada Moldovei, A7

Liderii social-democraţi au decis ieri, în unanimitate, în şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, suspendarea participării la şedinţele coaliţiei de guvernare, până când guvernul Bolojan va adopta pachetul de eliminare a privilegiilor existente în sistemul public.

La finalul şedinţei, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al partidului, a declarat: „PSD condiţionează participarea la şedinţele coaliţiei de adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor - pensii speciale, reduceri de agenţii la nivel central şi judeţean, reducerea numărului de membri din consiliile de administraţie şi reducerea indemnizaţiilor. În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD revine la şedinţele coaliţiei”.

Liderul social-democrat a subliniat că PSD solicită o întrevedere urgentă cu funcţionarii Ministerului Finanţelor pentru a analiza execuţia la zi a bugetului de stat şi pentru a discuta despre rectificarea bugetară, cu accent pe finanţarea investiţiilor majore şi pe măsuri regândite în zona educaţiei.

„Dacă vor fi asigurate finanţări pentru programul Anghel Saligny şi pentru investiţii, vom putea trece la pachetul trei de măsuri fiscale, dar să vorbim şi despre măsuri de relansare a economiei şi reindustrializare a României”, a punctat Sorin Grindeanu, care a adăugat că este foarte importantă continuarea finanţării programului Anghel Saligny „pentru că este pentru români” şi priveşte investiţii în infrastructura de apă, canalizare şi reţele de gaze naturale, dar şi drumuri judeţene. De asemenea, liderul PSD a menţionat că doreşte ca guvernul Bolojan să găsească la rectificarea bugetară soluţii pentru continuarea lucrărilor la autostrada Moldovei, A7. Sorin Grindeanu a menţionat că bugetul de aproape 47 miliarde lei aprobat de Guvern pentru Ministerul Transporturilor este suficient pentru a acoperi şi finanţarea necesară pentru lucrările aflate în derulare pe A7.

Liderul PSD a reafirmat că formaţiunea sa este un partener serios de guvernare: „De fiecare dată când intrăm la guvernare, suntem parteneri serioşi care se ocupă de politici de guvernare şi nu de politică de gherilă”/ Sorin Grindeanu a menţionat că discuţiile despre sănătate, administraţie şi măsurile fiscale din pachetul 3 vor fi posibile în coaliţia de guvernare doar după îndeplinirea primelor două condiţii stabilite de social-democraţi în şedinţa Biroului Politic Naţional. Mesajul este clar: PSD vrea întâi eliminarea privilegiilor, apoi discuţii aplicate pe sănătate, educaţie şi administraţie.

„Aşteptăm cât mai rapid să fie adoptat acel pachet de eliminare a privilegiilor, după care vom avea o discuţie cu Ministerul Finanţelor şi vom reveni la şedinţele coaliţiei. Îmi doresc ca pachetul legat de privilegii să fie adoptat rapid, chiar mâine, prin asumarea răspunderii Guvernului, astfel încât să intrăm în partea legată de punctele doi şi trei. Asta nu înseamnă că, la solicitarea noastră, nu vom avea discuţii săptămâna aceasta la Ministerul Finanţelor”, a conchis Grindeanu, lăsând clar să se înţeleagă că mingea se află acum în terenul partenerilor de coaliţie, iar PSD nu este dispus să facă niciun pas înapoi de la priorităţile asumate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb