Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

PSD revine la discuţiile coaliţiei pentru pachetul doi de măsuri fiscale

A.B.
Internaţional / 25 august, 14:16

PSD revine la discuţiile coaliţiei pentru pachetul doi de măsuri fiscale

Liderii PSD au decis luni, în unanimitate, să revină la şedinţele coaliţiei de guvernare, după o pauză de aproape trei săptămâni, însă doar pentru discuţiile legate de al doilea pachet de măsuri fiscale şi de administraţie, relatează HotNews, care afimă cele ce urmează.

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le avem în acest moment pe pachetul doi. Restanţe care se referă la măsuri fiscale şi la administraţie”, a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Social-democraţii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de criticile USR la decretarea zilei de doliu naţional pentru fostul preşedinte Ion Iliescu şi faţă de necesitatea renegocierii unor funcţii de prefect şi subprefect după intrarea USR la guvernare. Grindeanu a evitat să discute luni despre funcţii, dar a insistat asupra unui „pachet de eliminare a privilegiilor” care trebuie adăugat pe agenda coaliţiei.

Liderul PSD a precizat că se aşteaptă ca la şedinţa de astăzi să fie prezent şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru a prezenta detaliile privind măsurile fiscale, rectificarea bugetară şi finanţarea investiţiilor.

Grindeanu a subliniat că partidul este de acord cu noua formă a legii insolvenţei, cu propunerile Ministerului Sănătăţii condus de Alexandru Rogobete şi cu măsurile ce vizează multinaţionalele şi taxarea capitalului, conform sursei citate.

Premierul Ilie Bolojan urmează să îşi asume răspunderea în Parlament pe pachetul doi de măsuri fiscale miercuri sau joi.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 14:39)

    Au tras de timp destul?

    Eu zic ca mai urmează…PSD nu vrea aceste masuri. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb