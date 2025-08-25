PSD revine la discuţiile coaliţiei pentru pachetul doi de măsuri fiscale

Liderii PSD au decis luni, în unanimitate, să revină la şedinţele coaliţiei de guvernare, după o pauză de aproape trei săptămâni, însă doar pentru discuţiile legate de al doilea pachet de măsuri fiscale şi de administraţie, relatează HotNews, care afimă cele ce urmează.

„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le avem în acest moment pe pachetul doi. Restanţe care se referă la măsuri fiscale şi la administraţie”, a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Social-democraţii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de criticile USR la decretarea zilei de doliu naţional pentru fostul preşedinte Ion Iliescu şi faţă de necesitatea renegocierii unor funcţii de prefect şi subprefect după intrarea USR la guvernare. Grindeanu a evitat să discute luni despre funcţii, dar a insistat asupra unui „pachet de eliminare a privilegiilor” care trebuie adăugat pe agenda coaliţiei.

Liderul PSD a precizat că se aşteaptă ca la şedinţa de astăzi să fie prezent şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pentru a prezenta detaliile privind măsurile fiscale, rectificarea bugetară şi finanţarea investiţiilor.

Grindeanu a subliniat că partidul este de acord cu noua formă a legii insolvenţei, cu propunerile Ministerului Sănătăţii condus de Alexandru Rogobete şi cu măsurile ce vizează multinaţionalele şi taxarea capitalului, conform sursei citate.

Premierul Ilie Bolojan urmează să îşi asume răspunderea în Parlament pe pachetul doi de măsuri fiscale miercuri sau joi.