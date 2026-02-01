Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
PSD susţine adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate

T.B.
Politică / 1 februarie, 20:08

PSD susţine adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate

PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile, „în faţa presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii”, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, „nu negociabilă”, potrivit sursei citate.

„Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieţii şi nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici şi pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuţii sterile despre funcţii sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită, iar România nu îşi mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populaţie şi companii”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, se arată în comunicatul de presă.

Pachetul de relansare economică este vital pentru menţinerea locurilor de muncă şi pentru supravieţuirea firmelor româneşti, iar pachetul de solidaritate asigură protecţie minimă pentru cei loviţi direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap, conform comunicatului de presă al PSD.

„Concret, este vorba de un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari. În ceea ce priveşte sprijinul pentru pensionari, PSD propune acordarea unui sprijin financiar în două tranşe egale, aprilie şi decembrie, pentru 2,8 milioane de persoane, după cum urmează: 1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei, 600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001-3.000 de lei. De asemenea, se impune introducerea unei scheme de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea preţurilor la gaze, pe modelul celei din energie. De asemenea, PSD susţine ferm că nu va accepta vreun leu tăiat din bugetul Educaţiei, fiindcă reducerile de costuri operate în 2025 au provocat deja probleme majore sistemului de învăţământ”, precizează sursa citată.

Social-democraţii afirmă că vor susţine doar soluţii care reduc presiunea asupra oamenilor şi economiei şi vor sancţiona politic orice tentativă de a prelungi austeritatea pe seama celor vulnerabili, conform comunicatului de presă al PSD.

„Aprobarea acestor pachete este necesară şi trebuie să fie realizată cu celeritate înainte de adoptarea bugetului consolidat pentru anul 2026. PSD va insista pentru continuarea investiţiilor în infrastructura mare de transport, de sănătate, a programelor din agricultură şi menţinerea cuantumului investiţiilor în comunităţile locale la nivelul anului 2025. PSD consideră că, pentru a susţine aceste investiţii, autorităţile locale trebuie să păstreze, în cotele existente, sumele din impozitele şi taxele locale colectate de la contribuabili”, se mai arată în comunicatul de presă al PSD.

