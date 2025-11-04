Puterea de cumpărare a europenilor creşte la 20.291 de euro pe cap de locuitor în 2025

Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa creşte la 20.291 de euro în 2025, potrivit studiului „NIQ Purchasing Power Europe 2025”, transmis redacţiei. Diferenţele dintre cele 42 de ţări analizate rămân însă semnificative: locuitorii din Liechtenstein, Elveţia şi Luxemburg au un venit net mult mai mare decât cei din Ucraina. Irlanda este printre marii câştigători ai acestui an, urcând cinci poziţii în comparaţia europeană generală.

În 2025, europenii vor avea o putere totală de cumpărare de aproximativ 13,9 trilioane de euro. Acest buget este disponibil pentru alimente, locuinţă, servicii, costuri energetice, pensii private, asigurări, vacanţe, mobilitate şi achiziţii de consum. La nivel de cap de locuitor, rezultă o putere medie de cumpărare de 20.291 euro, reprezentând o creştere nominală de 4% faţă de cifra revizuită din anul precedent. Totuşi, suma reală disponibilă pentru cheltuieli şi economii variază considerabil de la o ţară la alta şi depinde şi de evoluţia preţurilor de consum în 2025.

Ca şi în anii precedenţi, Liechtenstein ocupă din nou primul loc în clasamentul puterii de cumpărare în 2025, cu un avans semnificativ. Locuitorii din Liechtenstein au o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 71.130 de euro, de 3,5 ori peste media europeană. Elveţia şi Luxemburg ocupă locurile doi şi trei. Elveţienii au o putere de cumpărare de 53.011 euro pe cap de locuitor, de 2,6 ori peste media europeană, iar luxemburghezii au un venit net disponibil de 38.929 euro pe persoană, adică de peste 1,9 ori media europeană.

Toate celelalte ţări din top 10 prezintă, de asemenea, o putere de cumpărare pe cap de locuitor foarte ridicată, cu cel puţin 43% peste media europeană. Un avans important vine din partea Irlandei, care urcă cinci poziţii faţă de anul precedent şi ocupă acum locul şapte, cu o putere de cumpărare de 30.205 euro pe cap de locuitor. Marea Britanie urcă o poziţie şi ocupă locul şase în indicele puterii de cumpărare, în timp ce Austria şi Norvegia coboară fiecare două poziţii. Olanda, pe de altă parte, iese din top 10 anul acesta şi ocupă locul doisprezece, cu o putere de cumpărare de 28.535 euro pe cap de locuitor.

În total, 16 dintre cele 42 de ţări analizate sunt peste media europeană. În contrast, 26 de ţări au o putere de cumpărare sub medie - inclusiv Spania, care, cu 20.134 de euro pe persoană, este uşor sub media europeană. Ca şi în anii precedenţi, Ucraina ocupă ultimul loc. Acolo, oamenii au doar 2.946 euro pe cap de locuitor, adică mai puţin de 15% din media europeană.

„Diferenţele de putere de cumpărare în Europa rămân semnificative”, explică Markus Frank, expert în soluţii Geomarketing NIQ. „Locuitorii din Liechtenstein - ţara aflată pe primul loc - au de peste 24 de ori puterea de cumpărare comparativ cu Ucraina, care ocupă ultimul loc. Totuşi, se conturează o tendinţă pe termen lung: ţările cu putere de cumpărare mai mică înregistrează o creştere peste medie. Aceasta reduce treptat diferenţa dintre naţiuni. Spre comparaţie: acum zece ani, raportul dintre Liechtenstein şi Ucraina era de peste 66 la 1.”

Raportul NIQ oferă o evaluare detaliată a distribuţiei puterii de cumpărare în Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Polonia şi România. Compararea acestor ţări oferă o imagine clară asupra potenţialului de cheltuieli la nivel regional.

În Marea Britanie, puterea de cumpărare pe cap de locuitor este de 30.486 de euro, cu 50% peste media europeană. Cele mai ridicate valori se înregistrează în şi în jurul Londrei. Windsor & Maidenhead ocupă primul loc, cu 45.331 de euro pe cap de locuitor, urmat de Surrey (43.626 euro) şi City of London (42.798 euro). Cele mai scăzute valori sunt în Leicester (19.987 euro), cu peste 34% sub media naţională.

În Italia, puterea de cumpărare este de 21.952 de euro pe cap de locuitor, cu 8% peste media europeană. Diferenţele între nordul prosper şi sudul mai sărac rămân pronunţate. Bolzano/Bozen (30.414 euro) şi Milano (29.637 euro) conduc clasamentul, în timp ce Crotone, din sud, înregistrează doar 14.257 de euro - adică 65% din media naţională.

În Spania, puterea de cumpărare este de 20.134 de euro, apropiată de media europeană. Gipuzkoa se menţine în frunte (26.074 euro), urmată de Bizkaia (25.134 euro) şi Araba/Alava (25.107 euro). La polul opus se află Almeria, cu 14.441 euro.

În Cehia, puterea medie este de 15.928 de euro, cu 21% sub media europeană. Praga domină clasamentul cu 20.503 euro pe cap de locuitor - peste media europeană - urmată de districtele din jurul capitalei. La coada clasamentului se află Sokolov (13.995 euro).

În Polonia, media este de 14.156 de euro, cu 30% sub media europeană. Sopot urcă pe primul loc (22.275 euro), depăşind Varşovia (21.743 euro). Cea mai mică valoare se înregistrează în Brzozowski (9.266 euro).

În România, puterea de cumpărare pe cap de locuitor este de 11.105 euro, cu aproximativ 45% sub media europeană. Diferenţele regionale sunt însă semnificative - de peste patru ori între judeţul cu cea mai mare putere de cumpărare şi cel cu cea mai mică. Bucureştiul conduce detaşat, cu 22.676 euro pe cap de locuitor, mai mult decât dublul mediei naţionale. Judeţul Vaslui se află la polul opus, cu doar 5.379 de euro, ceea ce evidenţiază contrastele economice dintre regiuni.

Faţă de anii precedenţi, diferenţa dintre judeţele cu putere de cumpărare ridicată şi scăzută se reduce uşor în 2025. Toate judeţele din top 10 depăşesc media naţională. Argeş intră pentru prima dată în top, cu 11.400 de euro pe cap de locuitor, iar Alba este cel mai apropiat judeţ de media naţională, cu 11.188 de euro.