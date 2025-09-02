Putin afirmă că Rusia nu s-a opus aderării Ucrainei la UE, dar lansează noi avertismente către Kiev

Vladimir Putin a declarat la Beijing că Rusia „nu s-a opus niciodată” unei eventuale aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană, însă a reiterat că intrarea acestei ţări în NATO este „inacceptabilă”, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Liderul de la Kremlin a susţinut că extinderea NATO spre est a avut ca scop „absorbirea întregului spaţiu post-sovietic”, iar Moscova a dorit să îşi apere interesele. Afirmaţiile vin în contextul în care, anterior, oficiali ruşi - inclusiv Dmitri Medvedev - au transmis mesaje contradictorii, exprimându-se împotriva aderării Ucrainei la UE.

În cadrul întâlnirii cu premierul slovac Robert Fico, Putin a negat că Rusia ar intenţiona să atace Europa, dar a avertizat că Moscova a început să „răspundă serios” la atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice. Totodată, el a îndemnat statele din Europa de Est să sisteze furnizarea de gaze şi petrol către Ucraina.

Putin a mai afirmat că există „opţiuni pentru a asigura securitatea Ucrainei” după încheierea războiului, menţionând discuţiile purtate la summitul din Alaska cu preşedintele american Donald Trump. Kremlinul a acuzat însă „puterile europene” că ar împiedica iniţiativele Washingtonului de a obţine pacea în Ucraina, conform sursei citate.

În pofida optimismului exprimat de Donald Trump, Moscova nu a confirmat participarea la un posibil summit cu Volodimir Zelenski şi a menţinut cererile sale maximaliste adresate Kievului.