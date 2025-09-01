Putin anunţă că discuţiile de la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, în cadrul forumului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai desfăşurat la Tianjin, că înţelegerile obţinute în august la summitul cu preşedintele american Donald Trump ar putea facilita soluţionarea crizei din Ucraina, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

„În acest sens, apreciem foarte mult eforturile şi propunerile Chinei şi Indiei menite să faciliteze soluţionarea crizei ucrainene”, a spus Putin, adăugând: „Aş dori să menţionez, de asemenea, că înţelegerile la care s-a ajuns în cadrul recentei reuniuni dintre Rusia şi SUA din Alaska vor contribui, sper, la atingerea acestui obiectiv.”