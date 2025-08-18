Putin i-a prezentat lui Ramaphosa rezultatele summitului din Alaska

Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat luni, prin telefon, cu omologul său sud-african Cyril Ramaphosa, căruia i-a prezentat concluziile întâlnirii pe care a avut-o în Alaska cu preşedintele american Donald Trump, transmite CNN, de la care relatăm cele ce urmează.

„Cyril Ramaphosa şi-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice în curs care vizează soluţionarea paşnică a crizei din Ucraina”, se arată în mesajul oficial.

Kremlinul a precizat că cei doi lideri au reconfirmat „angajamentul reciproc de a dezvolta în continuare parteneriatul strategic cuprinzător dintre Rusia şi Africa de Sud şi cooperarea strânsă între cele două ţări pe platformele internaţionale”.