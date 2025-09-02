Putin îi ordonă lui Fico, într-o întâlnire la Beijing, să taie livrările de energie Ucrainei

Preşedintele rus Vladimir Putin anunţă astăzi că apreciază ”foarte mult” diplomaţia, pe care o consideră ”independentă” a Slovaciei, şi ordonă acestui stat membru al NATO şi Uniunii Europene (UE) să taie livrările de energie Ucrainei, într-o întâlnire la Beijing cu premierul slovac Robert Fico, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”Apreciem foarte mult politica externă independentă pe care o duceţi dumneavoastră şi echipa dumneavoastră”, îi spune Putin lui Fico într-o întâlnire, difuzată la televiziune.

Slovacia, care face parte din NATO şi UE este foarte dependentă de gazele natirale ruseşti.

Robert Fico - cunoscut prin poziţiile sale proruse - a criticat în mai multe rânduri atât susţinerea Ucrainei de către Uniunea Europeană de la invazia rusă a Ucrainei, în 2022, cât şi sancţiunile europene impuse Moscovei,

El consideră că aceste sancţiuni reprezintă un risc la adresa securităţii energetice a Slovaciei.

Slovacia şi Ungaria au cerut - în august - UE să ia măsuri împotriva unor atacuri ”repetate” ale Ucrainei care ţintesc infrastructuri energetice în Rusia.

Recent, aceste atacuri desfăşurate de Kiev ca ripostă la bombardamente ruseşti masive ţintitnd sistemul energetic ucrainean, au perturbat funcţionarea oleoductului Drujba, care leagă în continuare Rusia de Europa Centrală şi de Est.

Din cauza acestor perturbări, a sugerat marţi Vladimit Putin Slovaciei să taie livrările de nergie Ucrainei.

”Ucraina primeşte o cantitate considerabilă de resurse energetice de la vecinii săi din Europa de Est. Tăiaţi livrările de gaze (naturale) în sens invers, blocaţi livrările de energie”, a ordonat el.

”Atunci ei vor înţelege imediat că există limite ale comportamentului lor în ceea piveşte încălcarea intereselor altora”, a subliniat liderul de la Kremlin.

În 2022, după invazia Ucrainei de către Rusia, UE a impus o interdicţie majorităţii importurilor de petrol provenind din Rusia.

Însă oleoductul Drujba (”prietenie”, în rusă), dat în folosinţă în anii '60, a fost scutit temporar cu scopul de a le lăsa timp statelor membre UE din Europa Centrală să găsească soluţii alternative.