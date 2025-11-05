Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
PwC România: Centrele de servicii partajate, soluţia structurală pentru o administraţie publică mai eficientă

A.B.
Miscellanea / 5 noiembrie, 14:41

PwC România: Centrele de servicii partajate, soluţia structurală pentru o administraţie publică mai eficientă

Centrele de servicii partajate, utilizate de companiile private pentru reducerea costurilor şi eficientizarea proceselor, ar putea reprezenta o soluţie viabilă pentru reforma structurală a administraţiei publice din România, potrivit unei analize semnate de Dinu Bumbăcea, Leader Consultanţă pentru Afaceri, PwC România.

Reforma administraţiei centrale şi locale este una dintre direcţiile-cheie din Pachetul 3 de măsuri al Guvernului, prin care se urmăreşte eficientizarea cheltuielilor şi reducerea deficitului bugetar. Premierul a declarat recent că reducerea cheltuielilor din administraţia locală şi centrală este o necesitate, inclusiv prin diminuarea personalului la nivelul autorităţilor, însă unele funcţiuni riscă să rămână descoperite.

În prezent, aproape toate instituţiile publice din România - ministere, agenţii, primării, spitale sau şcoli - au propriile departamente de contabilitate, resurse umane, achiziţii şi IT, ceea ce duce la costuri redundante, procese neuniforme şi lipsă de control centralizat. În acest context, implementarea centrelor de servicii partajate (Shared Service Centers - SSC) ar putea genera economii importante şi creşterea eficienţei instituţionale.

Un astfel de centru presupune consolidarea funcţiilor suport (financiar, HR, achiziţii, IT) într-o structură comună, cu procese standardizate şi sisteme integrate. Acesta devine „furnizorul intern” de servicii pentru mai multe instituţii - de exemplu, toate primăriile dintr-un judeţ, toate spitalele dintr-un municipiu sau toate şcolile dintr-un sector.

Aplicat în România, modelul ar putea transforma radical modul în care statul îşi gestionează resursele. Spre exemplu, toate spitalele din subordinea Primăriei Bucureşti ar putea utiliza un singur sistem ERP, un singur departament de salarizare şi o echipă unică de achiziţii. În loc de 19 departamente financiare şi zeci de contracte IT separate, s-ar obţine economii de scară, transparenţă şi servicii interne mai performante.

Acelaşi model poate fi aplicat şi în mediul rural, unde mai multe primării mici ar putea împărţi un centru comun pentru contabilitate şi salarizare. „Pentru comunităţile unde resursele umane calificate sunt limitate, un astfel de model ar aduce nu doar economii, ci şi profesionalizarea serviciilor publice”, explică analiza PwC România.

Centrele de servicii partajate în administraţie au fost implementate cu succes în state precum Australia, Canada, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Finlanda, Estonia sau Polonia. Conform unui raport al Comisiei Europene, acestea aduc trei beneficii principale: reducerea costurilor prin eliminarea posturilor duplicate, îmbunătăţirea calităţii serviciilor interne şi eliberarea de resurse pentru activităţile de bază.

În Olanda, un centru de servicii partajate pentru HR, care deserveşte administraţia centrală, a generat economii de 40 de milioane de euro anual. În Estonia, înfiinţarea unui centru unic pentru contabilitate şi salarizare a redus costurile cu 30% în primul an. În Polonia, un centru de achiziţii publice a obţinut economii de 60% la serviciile de telecomunicaţii pentru 600 de unităţi administrative şi 45% la energie electrică pentru 100 de instituţii.

Printre beneficiile concrete pentru România, PwC menţionează reducerea cheltuielilor de personal (cu până la 20% în primii trei ani), scăderea costurilor de achiziţie prin contracte centralizate, creşterea transparenţei şi reducerea riscurilor de corupţie, investiţii mai eficiente în tehnologie şi reorientarea managementului către politici publice.

„Reducerea cheltuielilor publice nu poate veni doar din tăieri sau îngheţări de posturi, ci din reformarea structurală a modului în care sunt furnizate serviciile interne ale statului. Centrele de servicii partajate nu sunt o soluţie miraculoasă, dar reprezintă un pas către o administraţie modernă, eficientă şi orientată către cetăţean”, afirmă Dinu Bumbăcea.

Pentru început, PwC recomandă implementarea unor proiecte-pilot, precum un centru regional pentru salarizare şi contabilitate care să deservească mai multe primării sau un centru comun de achiziţii pentru spitale. „Aşa cum marile corporaţii au descoperit de peste două decenii avantajele partajării serviciilor interne, este timpul ca şi statul român să împrumute această logică de eficienţă. Un guvern agil nu înseamnă doar un guvern digital, ci unul care ştie să facă mai mult cu mai puţin”, se arată în analiza PwC România.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

