PwC şi Urban Land Institute: Bucureştiul intră pentru prima dată în topul oraşelor europene atractive pentru investiţii imobiliare

A.B.
Miscellanea / 10 noiembrie, 13:33

PwC şi Urban Land Institute: Bucureştiul intră pentru prima dată în topul oraşelor europene atractive pentru investiţii imobiliare

Capitala României apare pentru prima dată în clasamentul celor mai atractive oraşe europene pentru investiţii imobiliare, conform raportului Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, publicat de PwC şi Urban Land Institute, se arată într-un comunicat transmis redacţiei.

Bucureştiul ocupă locul 30 în clasament, fiind urmat de Istanbul şi Sofia, dar marchează o creştere semnificativă de vizibilitate pe radarul investitorilor internaţionali, care pot acum compara atractivitatea sa cu cea a altor capitale europene după criterii unitare.

Potrivit raportului, capitala României este apreciată mai ales datorită evoluţiei prognozate a populaţiei, pentru care a obţinut un scor de 2,53 - cel mai mare dintre toate cele 30 de oraşe analizate. În schimb, perspectivele modeste de creştere economică în următorii doi ani, evaluate cu un scor de 0,4, şi volumul relativ scăzut al tranzacţiilor recente limitează încă apetitul investitorilor pentru piaţa locală.

În fruntea clasamentului se află Londra, Madrid şi Paris, urmate de Berlin şi Amsterdam. Din Europa Centrală şi de Est, Varşovia (locul 12) şi Praga (locul 23) sunt cele mai bine plasate, în timp ce Budapesta ocupă locul 29, imediat înaintea Bucureştiului.

Conform sondajului, 56% dintre investitori aleg un oraş în funcţie de mărimea pieţei şi lichiditatea acesteia, 48% ţin cont de performanţele economice, iar 34% de disponibilitatea activelor şi a oportunităţilor noi de dezvoltare.

Raportul identifică trei mega-tendinţe care vor influenţa investiţiile imobiliare europene în următorii ani: digitalizarea, decarbonizarea şi demografia. Pe măsură ce inteligenţa artificială este adoptată tot mai mult în economie, 75% dintre jucătorii din real estate folosesc deja AI şi machine learning în activităţi curente, comparativ cu 51% anul trecut. În acelaşi timp, creşte cererea pentru centre de date şi infrastructură energetică regenerabilă, care oferă oportunităţi de dezvoltare pe termen lung.

Demografia joacă şi ea un rol tot mai important, având în vedere îmbătrânirea populaţiei şi migraţia tinerilor spre centrele universitare. Astfel, locuinţele pentru studenţi, căminele pentru vârstnici, facilităţile medicale şi educaţionale sunt printre segmentele considerate cu potenţial ridicat.

În contextul global actual, marcat de instabilitate geopolitică şi de creşterea cheltuielilor pentru apărare, investitorii văd oportunităţi suplimentare în infrastructura logistică, digitală şi energetică. Totodată, sustenabilitatea rămâne o temă esenţială în real estate, însă abordarea devine mai pragmatică: investitorii sunt conştienţi că „nu mai există piaţă pentru clădiri care nu sunt verzi”, iar riscurile climatice sunt tot mai des evaluate înaintea deciziilor de achiziţie.

Pentru România, momentul este favorabil. Bucureştiul câştigă vizibilitate, interesul pentru Europa Centrală şi de Est creşte, iar finanţarea prin împrumuturi este mai accesibilă. Conform raportului Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, aceste premise creează un teren solid pentru investiţii rezistente şi pentru definirea noilor piloni ai atractivităţii pieţelor imobiliare europene.

