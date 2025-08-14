Radu Miruţă: ”Păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa 109”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că Ordonanţa 109, care reglementează selecţia persoanelor din conducerile companiilor de stat, trebuie modificată de urgenţă, pentru că ”sub umbrela unei legi, se ascunde o fărădelege”, potrivit news.ro.

El dă exemple concrete de companii de stat care lucrează în pierdere, dar spre profitul unor privaţi cu care fac afaceri.

”Păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa, în forma actuală, 109 prin care se face selectarea managementului corporativ. Sub umbrela unei legi, se ascunde o fărădelege. Am vorbit şi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan, am propus şi colegilor din ministerele USR, propun şi în coaliţie: dacă nu se va schimba această ordonanţă, în sensul de a putea să introduci indicatori de performanţă mai repede, în sensul de a stopa toate acele selecţii care din avion se văd că sunt toxice, stopat fără niciun comentariu, prin lege, în sensul de a reface selecţiile atunci când se micşorează dimensiunea Consiliilor de Administraţie de la 5 la 3, cu reluarea selecţiei, nu există, în mod cert şi asumat, nicio variantă ca ce gestionează companiile de stat să fie în interesul statului. Există o reţea, eu i-aş spune aproape infracţională, căreia i se pune apă la rădăcină, pentru ca cei care ajung, prin această reţea, să conducă companiile de stat, să tragă de volan în direcţia opusă interesului statului”, a afirmat Radu Miruţă, miercuri seară, la Digi 24.

El dat exemplul activităţii unei companii de stat, cel al Fabricii de Pulberi de la Făgăraş, unde se produce azotat de argint de puritate 40%, pentru care se cumpără azotat de argint 98%.

”Se plăteşte 700 de euro, în loc de 400, cât costă pe piaţă, în traducere pentru oameni, plăteşti 200 de euro pe ceva pe ce vinzi cu 70 de euro. Deci plăteşti 200 de euro unei firme care are un angajat. E un exemplu minor. În mijlocul fabricii de armament, de acolo, e o groapă de gunoi care funcţionează ilegal, unde apar incendii şi la 200 de metri este depozit de pulbere. Se întâmplă asta în mijlocul ţării, în mijlocul unei fabrici de armament. Îi fac vinovaţi pe cei care au tolerat de-a lungul timpului aceste lucruri. Şi ce să vedeţi, la selecţie sunt daţi la o parte oameni cu brevete de invenţii, oameni care au demonstrat profesionalism fix în activitatea asta şi sunt selectaţi unii care nu au nicio legătură. Dar fac parte dintr-o reţea. Eu nu am intrat în guvernul ăsta să mă păcălesc pe mine însumi, că îmi consum timpul. Mă uit la ţintă şi ţinta este de a face funcţionale conducerile acestor companii”, a explicat Radu Miruţă.

El a spus că apropiaţi ai unor ”puternici” sunt numiţi în funcţii, în companiile de stat, pentru care nu au niciun fel de pregătire.

”S-au făcut selecţii în aceste zile la alte companii unde te trezeşti cu câte un om care nu are nicio legătură cu domeniul, a fost consilier pe la câte cineva puternic în statul ăsta. (...) Eu vă spun ce găsesc la Ministerul Economiei, unde motorul care ar trebui să producă mai mult în această ţară este gripat, intenţionat, de cel care se pretinde a fi şofer”, a adăugat ministrul.

El a susţinut că sunt câteva firme care ”se rotesc între ele” şi se ocupă de numiri în diverse ministere, spunând că ”mulţimea e foarte mică” în cazul celor care se ocupă de selectarea oamenilor din conducerile companiilor de stat.