Radu Miruţă: „Nu este benefic pentru România să comenteze intenţiile lui Trump privind Groenlanda”

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă (USR), a declarat duminică, la Digi24, că nu este „benefic” pentru România să comenteze cu privire la intenţiile preşedintelui SUA, Donald Trump, privind Groenlanda.

Întrebat dacă România va fi pusă, la un moment dat, să aleagă între Donald Trump şi UE, Miruţă a declarat că nu îşi doreşte să se întâmple acest lucru.

„Nu-mi doresc să facem asta şi eu atunci mă uit, nu mai am spectru atât de larg, ci încep să îl îngustez doar spre România. România are beneficii pentru anumite componente de interacţiune cu Statele Unite şi se întâmplă asta, cum România are beneficii pentru interacţiunile cu statele europene”, a declarat Radu Miruţă, potrivit sursei citate.

Întrebat, de asemenea, dacă este în regulă ce doreşte Donald Trump în legătură cu Groenlanda, Miruţă a afirmat că un astfel de comentariu nu este benefic pentru România.

„Eu menţionez şi subliniez că, din perspectiva de ministru al Apărării într-o ţară care se numeşte România, un comentariu despre ce apreciază preşedintele Statelor Unite cu privire la Groenlanda nu este benefic României în acest moment (...) Sunt ţări care se poziţionează într-un fel sau într-altul în funcţie de interesele şi atingerea interesului pe care acele ţări le au. România are şi ea interese, iar interesele României sunt cu rădăcină şi către Statele Unite şi către Franţa, Germania, Maea Britanie”, a spus Miruţă, conform sursei amintite.