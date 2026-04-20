Radu Miruţă: „USR ia în calcul alegeri anticipate în contextul tensiunilor din coaliţie”

Deputatul USR Radu Miruţă a transmis că formaţiunea este pregătită inclusiv pentru scenariul unor alegeri anticipate, acuzând Partidul Social Democrat că „joacă poker politic cu destinele românilor” şi că încearcă să blocheze reformele iniţiate în actuala guvernare, potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială de Facebook.

În mesajul său, Miruţă afirmă că „momentul adevărului” invocat în spaţiul public reflectă, de fapt, o confruntare între responsabilitate şi interese de partid, susţinând că o parte dintre actorii politici evită asumarea propriilor decizii. Acesta arată că, la intrarea în Guvern, a identificat „ani de inerţie” caracterizaţi de ideea că „nu se poate”, o abordare care, în opinia sa, a fost infirmată de evoluţiile din ultimele luni, conform postării citate.

Reprezentantul USR susţine că Executivul a adoptat atât măsuri punctuale, cât şi decizii strategice, menţionând proiecte precum fabrica de pulberi de la Făgăraş, programele de înzestrare a Armatei Române prin iniţiativa SAFE, recuperarea unor active ale statului şi trimiterea către cercetare a unor cazuri privind gestionarea defectuoasă a bunurilor publice, potrivit aceleiaşi surse, conform aceleiaşi postări pe Facebook.

Miruţă acuză PSD că nu a prezentat „nicio soluţie reală” pentru criza bugetară şi că, deşi a participat la deciziile guvernamentale, adoptă ulterior o poziţie critică în spaţiul public. „Nu poţi fi ziua la guvernare şi seara în opoziţie la televizor şi pe reţelele sociale”, afirmă acesta, potrivit postării de pe Facebook.

Totodată, deputatul USR consideră că actuala tensiune politică reflectă o încercare a PSD de a menţine controlul asupra deciziilor în funcţie de interesele de partid, susţinând că miza nu este doar susţinerea premierului Ilie Bolojan, ci direcţia generală a guvernării, conform aceleiaşi surse.

El afirmă că măsurile adoptate de actualul Executiv au vizat eliminarea privilegiilor şi înlocuirea criteriilor politice cu cele de performanţă, subliniind că aceste reforme sunt dificil de implementat, dar necesare, conform aceleiaşi surse. „Reconstrucţia nu vine cu aplauze, ci cu decizii dificile”, transmite Miruţă, potrivit postării citate.

În contextul posibilităţii retragerii miniştrilor PSD din Guvern, reprezentantul USR recunoaşte că implementarea reformelor ar deveni mai dificilă în lipsa unui sprijin parlamentar solid, însă susţine că direcţia actuală trebuie menţinută, potrivit aceleiaşi surse. Acesta îşi exprimă încrederea că „oamenii de bună-credinţă” vor înţelege necesitatea susţinerii acestor măsuri, conform aceleiaşi surse.

Miruţă afirmă că PSD „nu poate şantaja o ţară întreagă” şi avertizează că blocajele politice riscă să afecteze prosperitatea, pe care o consideră rezultatul unor decizii guvernamentale corecte, potrivit postării de pe Facebook.

În final, acesta subliniază că USR este pregătit să continue lupta politică şi, dacă este necesar, să meargă în alegeri anticipate, apreciind că renunţarea la reformele începute ar reprezenta „un abandon”, conform aceleiaşi surse.