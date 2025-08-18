Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Radu Miruţă critică PSD pentru absenţa de la şedinţele coaliţiei: "Nu este foarte responsabil să aduci problemele partidului tău în şedinţa de coaliţie”

I.S.
Politică / 18 august, 16:36

Radu Miruţă critică PSD pentru absenţa de la şedinţele coaliţiei: "Nu este foarte responsabil să aduci problemele partidului tău în şedinţa de coaliţie”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă spune că la ora 5 participă la şedinţa coaliţiei, la guvern, el comentând faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe, în ultima perioadă, arătând că reprezintă o componentă a alegerilor interne în PSD, pentru că sunt multe cuţite aruncate în spate şi nu este foarte responsabil să tragi problemele partidului în coaliţie.

„Am fost informat de colegii mei că la ora 5 particip la şedinţa de coaliţie de la Guvern. Informaţiile de acum arată că această şedinţă de coaliţie se va desfăşura; este normal să aibă loc, trebuie luate nişte decizii, iar faptul că o parte dintre acestea nu convin unora nu poate fi motivul pentru care să nu te prezinţi la şedinţă, doar pentru că nu ai alte argumente şi spui că nu eşti de acord. Eu văd aceste lucruri ca pe o componentă a alegerilor interne din PSD, pe care o înţeleg. Sunt alegeri interne, sunt multe „cuţite” aruncate pe la spate şi fiecare dintre echipele de candidaţi încearcă să puncteze public, spunând ceva la masa Guvernului pentru a se face auzit în propria curte internă. Însă nu este foarte responsabil să aduci problemele partidului tău în şedinţa de coaliţie doar pentru a transmite semnale către membrii de partid”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruţă.

El a precizat că „una este bucătăria internă a partidului şi alta este guvernarea acestei ţări”.

Miruţă a mai spus că l-a auzit pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, declarând că ar fi de acord cu o relansare economică.

”Îi spun un singur lucru: nu poate exista relansare economică prin aceleaşi metode prin care sunt numiţi oamenii în companiile de stat din subordinea Ministerului Economiei. Ca să relansezi economia, trebuie să reorganizezi modul în care aceste companii sunt coordonate. De acolo începe relansarea: din a produce mai mult, din a valorifica resursele pe care statul român le are şi pe care alte ţări nu le deţin. Am început un astfel de demers, însă acele contracte betonate, despre care spuneam că au fost aranjate prin plasarea unor oameni înainte de a se constitui această coaliţie, nu sunt compatibile cu o relansare economică. Aşadar, pasul 1 este modificarea ordonanţei 109, aşa cum noi, la USR, susţinem şi cum voi susţine cu tărie şi în cadrul şedinţei de coaliţie din această seară - în sensul introducerii unor criterii de performanţă noi, al verificării acestora la fiecare şase luni, nu o dată pe an, şi al stopării acestor false selecţii”, a explicat Miruţă.

El a adăugat că nu este normal ca o firmă cu unul sau doi angajaţi să facă selecţia managementului pe care îl validează doar pe hârtie, spunând că „ăştia trebuie să iasă”.

”Trebuie să avem curajul asumat de a discuta deschis despre aceste lucruri. Ele trebuie oprite. Sper să existe înţelepciune şi coerenţă între ceea ce declară domnul Grindeanu şi ceea ce se va susţine în coaliţie, şi anume curajul de a afirma că modul în care ne prefacem că sunt conduse companiile statului trebuie schimbat. Trebuie luate măsuri”, a menţionat el.

Ministrul Economiei a mai declarat că „întârzierea întâlnirilor de coaliţie arată un singur lucru: că nu vrem să mergem mai departe cu măsurile care trebuie luate, chiar dacă sunt împotriva interesului nostru politic”.

”Pachetul numărul 1 a presupus măsuri pentru cetăţeni. S-a strâns cureaua pentru cetăţeni. Şi s-a spus că pachetul numărul 2 va demonstra că vor fi luate măsuri şi pentru mediul politic, pentru cei care sunt puşi în funcţii. Dacă ne oprim şi nu adoptăm acest pachet 2, este doar o înşelătorie la adresa oamenilor cărora le-am cerut indulgenţă, promiţându-le că o lună mai târziu vom lua măsuri şi pentru noi. Deci întârzierea unor şedinţe de coaliţie, în care să fie adoptate aceste măsuri, arată, din punctul meu de vedere, doar că vrem să amânăm luarea unor decizii împotriva membrilor de partid numiţi în diverse funcţii în statul român”, a conchis Radu Miruţă.

