Rafa Nadal a împărtăşit liderilor de business viziunea sa despre rezilienţă

VTEX Connect Europe, un eveniment de referinţă pentru industria de comerţ digital, care a avut loc anul acesta la Lisabona, a înregistrat o prezenţă impresionantă, cu peste 1800 de specialişti în comerţ din peste 40 de ţări, conform comunicatului de presă remis redacţiei, din care vă relatăm.

„Pentru a avea un succes major, cuvântul «confort» nu este cel potrivit. Dacă vrei succes, trebuie să treci prin momente dificile, prin îndoieli şi să auzi lucruri pe care nu vrei să le auzi”, a transmis Rafa Nadal, campion de tenis şi antreprenor.

Viziunea sa le-a oferit liderilor de afaceri un cadru puternic pentru a gestiona provocările şi a obţine o creştere susţinută pe o piaţă globală din ce în ce mai competitivă.