RAFINOR îşi extinde operaţiunile prin lansarea unei linii de rafinare a argintului

Compania RAFINOR, liderul industriei româneşti de prelucrare a metalelor preţioase, îşi extinde activitatea prin lansarea, începând de anul viitor, a unei linii dedicate rafinării argintului, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Decizia marchează un nou pas în dezvoltarea rafinăriei şi răspunde cererii tot mai mari pentru argint din sectoare strategice precum energia regenerabilă, vehiculele electrice, microelectronica şi tehnologiile digitale.

„Extinderea operaţiunilor RAFINOR prin lansarea unei linii de rafinare a argintului este un pas natural şi necesar. Suntem convinşi că acest metal va juca un rol esenţial în transformarea industrială şi tehnologică a economiei globale. Dacă aurul a fost mereu simbolul stabilităţii, argintul devine metalul inovaţiei - un element cheie al tranziţiei către sustenabilitate şi digitalizare”, a declarat Claudiu Diaconu, fondator şi CEO RAFINOR.

Potrivit acestuia, argintul nu mai este doar „fratele mai mic al aurului”, ci o resursă cu rol strategic în economia globală. Cu o dublă natură - activ de refugiu şi materie primă esenţială în industrii tehnologice şi energetice -, argintul urmează tendinţa ascendentă a aurului, având însă un potenţial mai ridicat de creştere datorită utilizării sale extinse în tehnologiile verzi.

Noua linie de producţie va permite rafinarea de argint certificat cu o puritate de 999,9‰, conform celor mai înalte standarde internaţionale. RAFINOR estimează că producţia locală va aduce livrări mai rapide, trasabilitate completă şi costuri optimizate pentru clienţii din România şi din regiune, oferind o alternativă competitivă la importurile de materii prime.

„Ne aflăm într-un moment în care, prin rafinarea locală a metalelor preţioase, România nu mai este doar un consumator, ci un jucător activ în industria europeană a metalelor preţioase”, a adăugat Claudiu Diaconu.

Rafinarea argintului completează activitatea principală a RAFINOR - producţia de aur de investiţii cu puritate 999,9‰. Compania deţine cea mai avansată linie de rafinare din România, cu o capacitate actuală de peste şase tone de aur pe an şi planuri de extindere la opt tone până în 2026. RAFINOR este în prezent singura rafinărie de aur din ţară care produce lingouri de investiţii cu greutăţi între 2,5 g şi 100 g.

Cererea pentru aceste produse a crescut constant în perioada 2024-2025, în special din partea distribuitorilor autorizaţi care aprovizionează piaţa de retail, confirmând interesul tot mai mare al românilor pentru aurul fizic ca formă de economisire şi protecţie financiară.

Prin lansarea liniei de rafinare a argintului, RAFINOR îşi consolidează poziţia de partener strategic pentru industriile emergente şi îşi propune să contribuie la dezvoltarea unei economii circulare, bazate pe resurse sustenabile şi producţie locală.