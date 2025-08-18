Rapid - FCSB 2 - 2, rezultat care nemulţumeşte pe toată lumea

Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 2-2, că formaţia sa nu a arătat bine ca joc, el precizând că jucătorii au fost prea lenţi. "Am revenit pe final mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii”, a afimat antrenorul.

"Sunt mulţumit pentru că am revenit pe final, mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii. Am fost prea lenţi şi câteodată am greşit şi fără presiune în prima repriză. Poate şi pentru că era derbi, dar cred că jucătorii sunt destul de maturi ca să poată să joace mai bine. Mă aşteptam să joace mult mai bine în prima repriză. Cei care au intrat au intrat cu atitudine şi poate cu idei mai clare.

Am luat goluri foarte uşoare. Nici noi n-am avut ocazii exagerat de multe. E o greşeală mare cum au stat mijlocaşii, trebuia să se retragă, nu mai zic de concentrare asupra jocului. Ca joc nu am arătat bine, mă aşteptam la mult mai mult, să fim mai dinamici”, a spus Gâlcă.

Antrenorul Elias Charalambous a declarat că FCSB a fost echipa mai bună la derbiul cu Rapid.

"Am controlat meciul până am primit primul gol. Am fost foarte organizaţi. Este păcat de eforul jucătorilor, am pierdut două puncte, am fost echipa mai bună. Dar meciul se termină după minutul 95, dacă faci greşeli, plăteşti. Am fost concentraţi 83 de minute şi apoi parcă am fost relaxaţi. Trebuie să ne refacem şi vom încerca să ne calificăm în grupa Ligii Europa. Echipa a arătat că are valoare, aceşti băieţi pot face multe lucruri bune", a declarat Elias Charalambous.