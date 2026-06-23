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RAPORT ANIS: România coboară 12 locuri în topul competitivităţii mondiale IMD 2026

A.M.
Miscellanea / 23 iunie, 14:30

RAPORT ANIS: România coboară 12 locuri în topul competitivităţii mondiale IMD 2026

România înregistrează o scădere semnificativă şi ajunge pe poziţia 61 în raportul World Competitiveness Yearbook 2026, realizat de şcoala de business IMD Lausanne, evoluţie determinată de declinul indicatorilor precum tehnologia, educaţia şi eficienţa guvernamentală, potrivit unui comunicat de presă emis Asociaţia Patronala a Industriei de Software si Servicii, remis redacţiei.

Spre comparaţie, Polonia ocupă poziţia 41, după un avans de 11 locuri în ultimul an. Datele reflectă o scădere generalizată pe toate subcategoriile analizate, cea mai abruptă fiind înregistrată la nivelul infrastructurii tehnologice, unde statul român pierde 20 de poziţii, potrivit sursei citate.

„Polonia, locul 41, mai sus cu 11 locuri. România, locul 61, în cădere cu 12 locuri. Într-un singur an, în raportul World Competitiveness Yearbook 2026, publicat săptămână trecută de către prestigioasa şcoală de business IMD Lausane - World Competitiveness Center”, declară Corina Vasile, Director Executiv al ANIS, se arată în comunicat.

Raportul plasează România pe locul 62 la performanţă economică, în scădere de la poziţia 56 din anul precedent, şi pe locul 69 la eficienţa mediului de afaceri. Programele actuale de guvernare nu propun un model de creştere bazat pe productivitate şi inovaţie, ci tratează evoluţia economică doar ca rezultat al stabilizării fiscale sau al investiţiilor publice tradiţionale. Companiile private se confruntă cu un fenomen de stagflaţie structurală, alimentat de preţurile la energie, ajustările fiscale şi o productivitate scăzută a muncii, conform sursei menţionate.

„Inovaţia şi transformarea digitală ca motor de creştere economică. Politici publice coerente şi concentrate pe stimularea inovaţiei, a investiţiilor de specializare inteligentă în absolut toate domeniile (exact ce zice şi IMD Lausane)”, susţine Corina Vasile, Director Executiv al ANIS, se arată în comunicat.

Sectorul IT aduce în prezent o contribuţie totală de peste 14% la formarea Produsului Intern Brut şi susţine aproximativ 900.000 de locuri de muncă prin efecte directe şi indirecte. Calculele realizate de asociaţia patronală arată că o aliniere a industriei tehnologice la nivelul Cehiei generează un plus de 6 miliarde de euro la PIB, în timp ce atingerea modelului polonez aduce o creştere de 40 de miliarde de euro. Redresarea competitivităţii necesită o politică industrială centrată pe transformare digitală, predictibilitate fiscală şi instrumente de stimulare preluate din economiile europene performante, mai adaugă sursa citată.

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