Răzvan Burleanu: "Contractul lui Hagi, pe patru ani”

O.D.
Sport / 20 aprilie, 14:36

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că principalul obiectiv al selecţionerului Gheorghe Hagi este calificarea la următorul turneu final, Campionatul European.

Hagi a semnat luni un contract pe patru ani cu FRF.

"Gică Hagi se întoace la echipa naţională. Sunte foarte încrezători în ceea ce înseamnă această călătorie”, a spus Burleanu.

"Un contract pe patru ani. Obiectivul principal este calificarea la următorul turneu final. În toamnă este Liga Naţiunilor, pe care dorim să o câştigăm. Celelalte obiective, intermediare, să câştigăm fiecare meci în parte. Relaţia noastră cu domnul Hagi a fost foarte bună de-a lungul timpului”, a menţionat şeful FRF.

Gheorghe Hagi a declarat: „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, aşa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac şi ca antrenor. Tot ce contează este să performezi, să ai succes (...)Am curaj că vom reuşi lucruri frumoase, sunt încrezător că vom reuşi, timpul ne va da dreptate. Sper să fac performanţele pe care le-am reuşit şi ca jucător, când zic performanţe spun calificări şi victorii la fiecare meci.

Au fost perioade când nu am putut ajunge, acum mi-am dorit, nu mai ţin cont de nimic, vreau doar să fac performanţe, toţi trebuie să facem asta. Nu a fost problemă să fiu convins prea mult, e o provocare pentru mine să fac o ţară întreagă fericită, cu fotbalul pe care trebuie să îl jucăm, ofensiv, să ştim să atacăm, şi defensiv, aşa putem să vorbim de performanţă

La echipa naţională trebuie să facem tot, să avem curaj, să nu ne fie frică de înfrângere, să facem tot ca să câştigăm, mentalitate de învingător, calitatea numărul 1, trebuie să fie cei mai buni jucători din România, nu putem să ne plângem că nu avem jucători buni, competitivi, cu care să te lupţi. Eram tânăr şi neliniştit data trecută, acum sunt mult mai experimentat, mai antrenor, sunt un om care a progresat foarte mult. Pe mine m-a interesat să câştigăm, să avem linişte, să implementăm mentalitatea de a ne place să câştigăm”.

Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994).

În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului.

Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.

În perioada septembrie 2014 - 01 august 2020, Gheorghe Hagi a ocupat funcţia de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanţa.

Din august 2020, Hagi a anunţat că va rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alături de directorul tehnic va coordona conceptul tehnic al Centrului de copii şi juniori.

În 2017, FC Viitorul a câştigat titlul de campioană a României.

El a refuzat în 2021 funcţia de selecţioner al României, preferând să rămână antrenor şi proprietar la Farul Constanţa.

În sezonul 2022/2023, Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană a României.

În luna martie, Hagi a anunţat că renunţă la pachetul majoritar de acţiuni al clubului Farul Constanţa, care a fost preluat de Gheorghe Popescu.

