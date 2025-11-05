Răzvan Mirel Chiriţă - desemnat lider al grupului parlamentar POT

Deputatul Răzvan Mirel Chiriţă a fost desemnat miercuri lider al grupului parlamentar POT de la Camera Deputaţilor, transmite Agerpres.

Anunţul a fost făcut în plenul Camerei Deputaţilor de Anamaria Gavrilă, cea care a deţinut această funcţie până acum şi care va deveni vicelider al grupului.

"Aş vrea să anunţ desemnarea domnului Răzvan Mirel Chiriţă în funcţia de lider al grupului parlamentar POT. Îi mulţumesc lui Răzvan, a luat această responsabilitate. Noi am pregătit acest grup de la zero pentru un partid nou, în ultimele 10 luni. Eu mă voi ocupa în continuare de extinderea partidului în ţară", a spus Anamaria Gavrilă.