Răzvan Negară şi Istvan Kovacs, arbitrii partidelor de vineri, din Superligă

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 16-a a Superligii au fost aleşi, potrivit news.ro.
Universitatea Cluj - Metaloglobus, ora 18.00
Arbitri: Răzvan Negară - Ovidiu Artene, Florin Iftode - Ovidiu Robu
Camera VAR: Iulian Călin, Bogdan Dumitrache
Observatori: Ioan Onicaş, Marian Ivan
Farul Constanţa - FC Botoşani, ora 20.30
Arbitri: Istvan Kovacs - Mihai Marica, Tunyogi Ferencz - Sorin Vădana
Camera VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Andrei Antonie
Observatori: Victor Berbecaru, Ion Ion.
Opinia Cititorului