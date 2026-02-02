REMAX România începe 2026 cu o creştere de 15% a veniturilor şi extindere la nivel naţional

REMAX România, parte a liderului global în real-estate, începe anul 2026 pe un trend ascendent, după ce a înregistrat în 2025 o creştere de aproximativ 10% a volumului tranzacţiilor şi o majorare a veniturilor cu 15% şi a semnat 13 noi francize, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. La începutul acestui an, reţeaua depăşeşte pragul de 60 de birouri şi 750 de agenţi la nivel naţional, se arată în comunicat.

Conform sursei precizate, performanţa din 2025 a fost susţinută de investiţii constante în educaţie, digitalizare şi profesionalizarea serviciilor, într-o piaţă imobiliară matură, în care clienţii caută siguranţă, consultanţă specializată şi procese transparente. Pentru 2026, strategia REMAX România vizează consolidarea reţelei existente, extinderea în noi oraşe, accelerarea digitalizării, inclusiv prin soluţii bazate pe inteligenţă artificială, şi promovarea serviciilor de reprezentare exclusivă, evidenţiază comunicatul. De asemenea, franciza continuă programele de training, coaching şi mentoring prin Academia REMAX, se specifică în comunicat, pentru a susţine performanţa pe termen lung a agenţilor şi francizaţilor.

Noile birouri deschise în prima parte a anului includ REMAX Synergy şi REMAX Premier în Bucureşti, care aduc experienţă internaţională şi servicii premium, REMAX Metropolis, axat pe profesionalism şi dezvoltarea agenţilor, REMAX Excellence în Ploieşti, concentrat pe extinderea portofoliului şi property management, REMAX On the Mountain în Vatra Dornei, vizând consolidarea pieţei locale, şi REMAX Revia în Turda, axat pe dezvoltarea unei reţele regionale în Transilvania, conform comunicatului remis redacţiei. Fondatorii birourilor noi subliniază că puterea brandului REMAX şi suportul oferit de franciză permit dezvoltarea unor afaceri scalabile, concentrându-se pe oameni şi rezultate, iar piaţa locală continuă să ofere oportunităţi de creştere, în special în oraşele medii şi segmentele premium, adaugă comunicatul.