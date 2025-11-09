Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reţeaua de firme conectată Constantin Dănuţ Hanţ, vizată de DNA pentru angajarea fictivă a lui Călin Georgescu

A.B.
Miscellanea / 9 noiembrie, 15:44

Reţeaua de firme conectată Constantin Dănuţ Hanţ, vizată de DNA pentru angajarea fictivă a lui Călin Georgescu

O reţea de firme cu legături internaţionale, conectată la omul de afaceri austriac Constantin Dănuţ Hanţ, este vizată într-un dosar al DNA privind presupusa angajare fictivă a fostului candidat pro-rus la preşedinţie, Călin Georgescu, arată o investigaţie realizată de G4Media şi Info Sud-Est.

Companiile, înfiinţate după 2022, au domenii variate - de la fabricarea armamentului şi muniţiei până la construcţia de aeronave spaţiale civile -, însă majoritatea nu au activitate economică sau nu figurează cu bilanţuri depuse la ANAF. În total, 50 de firme şi persoane fizice formează conglomeratul, din care fac parte cetăţeni austrieci, ucraineni, moldoveni, turci, germani şi români, cu sedii concentrate în judeţele Hunedoara, Dolj şi Timiş.

Constantin Dănuţ Hanţ, stabilit la Viena, este asociat în mai multe companii cu Silviu Pîrvu-Ularu, fost ofiţer SRI aflat sub control judiciar în dosarul „rezerviştilor” SRI şi SIE. Cei doi apar şi în firme alături de Igori Istrati, om de afaceri moldovean condamnat în 2012 pentru trafic de influenţă, apropiat al lui Liviu Dragnea. În 2025, Hanţ, Pîrvu-Ularu şi Istrati au înfiinţat o societate în Bucureşti având ca obiect „fabricarea de aeronave şi nave spaţiale civile”.

Reţeaua include şi firme asociate cu Gheorghe Alexa Grijac, om de afaceri din Maramureş, partener al entităţii ucrainene Corporatia Tasko, specializată în producţia de armament. Compania figurează însă fără activitate şi fără angajaţi. Alte firme, înregistrate la aceeaşi adresă în Ghelari (Hunedoara), îi au ca acţionari pe Hanţ şi pe cetăţenii austrieci Herbert Haberhauer şi Maximilian Szmaja, fără bilanţuri depuse după 2023.

Potrivit interceptărilor DNA, Pîrvu-Ularu i-ar fi relatat soţiei sale că Hanţ i-a făcut lui Călin Georgescu o „angajare” în Austria, pentru a-i permite să părăsească România invocând dreptul la muncă:

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă, că ăştia nu-i dădeau voie să plece din ţară. I-a făcut hârtie că e aşteptat la serviciu în Austria.”

Călin Georgescu a negat orice implicare, afirmând că nu are „niciun contract, colaborare sau discuţie” cu Hanţ sau cu alte persoane menţionate în dosar, conform sursei citate.

Printre cei vizaţi în ancheta DNA se numără şi foşti ofiţeri de informaţii - generalul SIE (r) Nicolae Iana, generalul SRI (r) Nicolae Anghel -, fostul procuror militar DNA Vasile Doană şi omul de afaceri Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă.

Soţia omului de afaceri, Laura Daniela Hanţ, este preşedinta Asociaţiei „Mihai Eminescu” din Viena, cetăţean de onoare al municipiului Iaşi şi fostă preşedintă a PSD Austria.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

