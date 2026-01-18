Reuniunea de urgenţă a ambasadorilor UE; Ameninţările lui Trump pun în pericol NATO

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor Uniunii Europene a început la ora 18:00 la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda, a relatat Digi24. Liderii europeni au reacţionat faţă de ameninţarea preşedintelui american de a impune suprataxe vamale din cauza opoziţiei lor faţă de planurile sale privind Groenlanda.

„Europa nu va ceda şantajului”, a declarat premierul danez, Mette Frederiksen, în timp ce ministrul danez de Externe avertizează că este în joc „viitorul” NATO, a informat Digi24.

Secretarul general al NATO a declarat că a avut o discuţie preliminară cu preşedintele SUA privind „situaţia securităţii în Groenlanda şi Arctica”, dezbaterile urmând să continue curând la Forumul Economic Mondial de la Davos, a relatat Digi24.

Donald Trump are un drum în Florida până la Mar-a-Lago care îi poartă numele. Liderul rus Vladimir Putin vorbeşte despre cei care vor „să-şi impună voinţa”, conform Digi24. Machado i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, iar preşedintele american a reacţionat, a informat Digi24.

Întâlnirea SUA - Groenlanda - Danemarca va fi găzduită de vicepreşedintele JD Vance la Casa Albă. Trump susţine: „Să ne privim în ochi”, scrie Digi24.

Anexarea Groenlandei: a fost introdus un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA, calificat drept „activ vital”, a relatat Digi24.

Represiune majoră a protestelor în Iran: Donald Trump susţine că armata SUA ia în considerare „opţiuni puternice” împotriva Teheranului, conform Digi24.

Trump consideră că Vladimir Putin nu se teme de Europa, ci de Statele Unite sub conducerea sa, a informat Digi24. Traian Băsescu, despre declaraţia Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă”, a relatat Digi24.

Un bărbat a fost arestat după ce a smuls cerceii din aur unei pensionare în Sectorul 5, atacând-o şi împingând-o pe scări, conform Digi24.

Alianţa NATO este în pericol din cauza ameninţării preşedintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaţilor NATO care susţin Danemarca împotriva obiectivului său de a prelua controlul asupra Groenlandei, a afirmat ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen, scrie Digi24. Ordinea geopolitică globală „aşa cum o cunoaştem” şi „viitorul” NATO sunt în joc, a adăugat el.

Canada „îngrijorată de escaladarea conflictului”: prim-ministrul Canadei şi-a exprimat sprijinul pentru Groenlanda şi a declarat că este „îngrijorat de această escaladare”, a relatat Digi24. Carney a precizat că deciziile privind viitorul teritoriului trebuie să fie luate de „Groenlanda şi Danemarca” şi că partenerii NATO sunt pe deplin angajaţi în asigurarea securităţii insulei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunţat că a discutat cu Donald Trump despre Groenlanda şi că subiectul va fi continuat la Davos, a informat Digi24.

Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a îndemnat la prudenţă pentru a evita un război comercial scăpat de sub control, a relatat Digi24. Uniunea Europeană va riposta la tarifele SUA, a declarat prim-ministrul Irlandei, Micheal Martin, menţionând că este nevoie de dialog pentru a preveni escaladarea, scrie Digi24.

Premierul Danemarcei a emis o declaraţie după comunicatul celor opt ţări vizate de tarifele lui Trump: guvernul său a purtat „dialoguri intense” cu aliaţii săi, iar Europa este mai puternică „când ne arătăm colectiv forţa”, a informat Digi24.

Liderii europeni au reacţionat faţă de ameninţarea preşedintelui american şi au subliniat că „Europa nu va ceda şantajului”. Starmer plănuieşte să discute cu Trump, iar ministrul olandez de Externe David van Weel a catalogat ameninţarea drept „inexplicabilă”, scrie Digi24.

Discuţiile vor avea loc după ce Trump a anunţat suprataxe pentru aliaţii europeni până când SUA vor putea cumpăra Groenlanda. Ministrul danez de Externe începe vizite în Norvegia, Marea Britanie şi Suedia pentru a discuta despre consolidarea rolului NATO în Arctica. Trump a ameninţat cu taxe de până la 25% asupra produselor opt ţări europene, iar Europa - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - va fi afectată, a relatat Digi24.