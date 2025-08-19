Reuters: Acţiunile Novo Nordisk cresc după ce Wegovy primeşte aprobarea SUA pentru tratamentul bolii hepatice

Acţiunile Novo Nordisk (NOVOb.CO) au crescut luni, după ce medicamentul său pentru slăbit, Wegovy, a primit aprobarea în SUA pentru tratarea unei afecţiuni hepatice grave - o veste pozitivă pentru compania farmaceutică, care a pierdut peste o treime din valoarea sa de piaţă în ultimele săptămâni, relatează Reuters, de la care precizăm următoarele.

Acţiunile Novo au urcat cu până la 5% la deschiderea bursei şi se tranzacţionau cu 3,5% mai sus la ora 07:11 GMT (10:11 ora României).

Cu trei săptămâni în urmă, investitorii au şters 70 de miliarde de dolari din capitalizarea companiei, după ce Novo - care devenise cea mai valoroasă companie listată din Europa în urma lansării Wegovy în 2021 - a emis un avertisment privind profitul şi a numit un nou CEO, un veteran al firmei.

Vineri, Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru Wegovy în tratamentul steatohepatitei asociate disfuncţiei metabolice (MASH), făcându-l primul medicament din clasa GLP-1 autorizat pentru această boală hepatică progresivă, care afectează aproximativ 5% dintre adulţii din Statele Unite.

Rivalul Eli Lilly (LLY.N) a publicat date promiţătoare într-un studiu clinic intermediar cu tirzepatida - ingredientul activ al medicamentului său popular pentru diabet Mounjaro şi al tratamentului pentru slăbit Zepbound.

„Se aşteaptă ca această exclusivitate pe piaţă să fie doar o fază de tranziţie, înainte ca Eli Lilly să lanseze şi el un produs pe piaţă”, a declarat analistul Nordnet, Per Hansen.

Novo a solicitat în acest an şi aprobarea în Europa şi Japonia.

Acţiunile companiei au pierdut peste două treimi din valoarea lor de la jumătatea anului trecut, pe fondul temerilor că producătorul danez pierde teren în cursa pentru medicamente anti-obezitate, pe care chiar el a iniţiat-o pentru a concura cu Eli Lilly şi cu „copiile” obţinute prin compunere.