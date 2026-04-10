Reuters: Amazon publică pentru prima dată veniturile din inteligenţa artificială

M.P.
Companii / 10 aprilie, 11:28

Serviciile de inteligenţă artificială ale Amazon din cadrul diviziei de cloud Amazon Web Services generează venituri anualizate de peste 15 miliarde de dolari, a declarat directorul general Andy Jassy, marcând prima dată când compania publică cifre despre acest segment în care a investit miliarde de dolari, relatează Reuters.

Potrivit surseo citate, estimarea, bazată pe performanţa din primul trimestru, reprezintă aproximativ 10% din ritmul anual al veniturilor Amazon Web Services, evaluat la circa 142 de miliarde de dolari, după ani în care investitorii şi analiştii au aşteptat indicii privind rentabilitatea investiţiilor în inteligenţa artificială. Dezvăluirea a fost făcută joi, în scrisoarea anuală adresată acţionarilor, în care Jassy a prezentat o imagine tot mai încrezătoare asupra ambiţiilor companiei în domeniul inteligenţei artificiale. Acţiunile Amazon au crescut cu aproximativ 4,5% după publicarea informaţiilor.

Potrivit sursei citate, la fel ca alte companii din tehnologie, Amazon se confruntă cu presiuni pentru a demonstra că investiţiile uriaşe în inteligenţa artificială vor genera profit. Compania a estimat cheltuieli de capital de aproximativ 200 de miliarde de dolari în acest an, majoritatea direcţionate către infrastructura AI, o sumă care a stârnit îngrijorări în rândul investitorilor privind posibilitatea formării unei bule în industrie.

”Nu investim pe baza unei simple presupuneri”, a spus Jassy. El a adăugat că pentru o mare parte din investiţiile planificate pentru Amazon Web Services în 2026, care vor începe să fie monetizate în 2027-2028, compania are deja angajamente ferme din partea clienţilor, menţionează Reuters.

Investitorii au salutat datele prezentate de Amazon. Brian Mulberry, strateg-şef de piaţă la Zacks Investment Management, a declarat că ritmul veniturilor din AI confirmă că AWS reuşeşte să transforme boomul inteligenţei artificiale în venituri reale şi cu creştere rapidă, potrivit agenţiei de presă. Jassy a afirmat că domeniul se află încă „la început”, însă evoluţia actuală poziţionează Amazon Web Services ca lider în infrastructura pentru inteligenţă artificială. În comparaţie, rivalul Microsoft a anunţat în ianuarie că afacerea sa din AI a depăşit un ritm anual al veniturilor de 13 miliarde de dolari la sfârşitul anului 2024.

Deşi cifrele oferă mai multă claritate privind randamentul investiţiilor Big Tech în AI, acestea nu pot fi comparate direct, deoarece indicatorul de venit anualizat proiectează performanţa anuală pe baza vânzărilor dintr-o anumită perioadă, potrivit Reuters. Jassy a evidenţiat şi creşterea rapidă a diviziei de cipuri dezvoltate intern de Amazon, în contextul în care marile companii tehnologice încearcă să reducă dependenţa de procesoarele costisitoare pentru inteligenţă artificială produse de Nvidia.

Această afacere, care include procesoarele Graviton, cipurile AI Trainium şi plăcile de reţea Nitro, generează acum un ritm anual al veniturilor de peste 20 de miliarde de dolari, dublu faţă de cele 10 miliarde raportate anterior, precizează agenţia de presă.

Directorul Amazon a sugerat că, în viitor, compania ar putea vinde aceste cipuri şi altor clienţi. O strategie similară a fost adoptată de Google, care a semnat anul trecut un acord pentru a furniza companiei Anthropic un milion de cipuri AI dezvoltate intern, într-un contract evaluat la zeci de miliarde de dolari.

”Cererea pentru cipurile noastre este atât de mare încât este foarte posibil să ajungem să vindem sisteme complete şi altor companii în viitor”, a spus Jassy, citat de Reuters.

