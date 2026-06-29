Reuters: Atacurile cibernetice iraniene contra Israelului înregistrează o creştere masivă în 2026

Numărul operaţiunilor cibernetice ostile lansate de Iran împotriva Israelului explodează în contextul noului conflict militar din Orientul Mijlociu, informează Reuters.

Datele oficiale arată o triplare a incidentelor de acest tip, evoluţie determinată direct de ofensiva comună americano-israeliană din regiune, conform sursei citate.

„Unele grupuri sunt foarte calificate. Le putem face faţă, dar trebuie să le luăm în serios. Spre deosebire de domeniul cinetic, nu există un armistiţiu în spaţiul cibernetic”, declară Yossi Karadi, directorul general al Directoratului Naţional Cibernetic din Israel, într-un interviu pentru publicaţia germană Die Welt, notează sursa menţionată.

„Până acum - şi sperăm să rămână aşa - am reuşit să respingem atacurile asupra infrastructurii critice”, afirmă oficialul israelian, potrivit Reuters.

Autorităţile de la Tel Aviv raportează aproximativ 4.800 de incidente în iunie 2026, faţă de doar 1.600 de atacuri înregistrate în aceeaşi perioadă din 2025. Campaniile de hacking vizează infrastructura critică, instituţiile publice, companiile mari şi societăţile mici sau mijlocii, precum birourile de avocatură şi firmele de contabilitate. În timp ce sistemele informatice ale multor entităţi private vulnerabile suferă ştergeri complete de date, Iranul respinge acuzaţiile oficiale şi reclamă la rândul său agresiuni informatice similare, adaugă sursa menţionată.