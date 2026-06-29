Reuters: Austria propune ca Uniunea Europeană să găzduiască Anthropic

Austria a lansat o propunere surprinzătoare prin care cere Uniunii Europene să analizeze posibilitatea ca dezvoltatorul american de inteligenţă artificială Anthropic să îşi stabilească operaţiunile în interiorul blocului comunitar, potrivit Reuters. Iniţiativa vine după ce Statele Unite au început să limiteze accesul utilizatorilor şi organizaţiilor din afara ţării la cele mai avansate modele AI dezvoltate de companie, transmite sursa citată.

Propunerea a fost făcută de secretarul de stat austriac pentru digitalizare, Alexander Pröll, într-o scrisoare adresată comisarului european pentru tehnologie, Henna Virkkunen. Documentul, făcut public de guvernul austriac, susţine că Europa nu îşi poate permite să fie exclusă de la cele mai importante inovaţii din domeniul inteligenţei artificiale, potrivit documentului citat de Reuters.

În scrisoare, oficialul austriac propune explorarea posibilităţii ca Anthropic să fie găzduită în Uniunea Europeană, oferindu-i acces la piaţa europeană, stabilitate juridică, capital şi un set de valori compatibile cu cele ale companiei. El admite că o astfel de iniţiativă ar ridica numeroase dificultăţi şi că există motive de scepticism privind fezabilitatea ei, însă consideră că miza este una strategică, potrivit scrisorii citate de Reuters.

Alexander Pröll afirmă că întrebarea nu este dacă proiectul este uşor de realizat, ci dacă europenii sunt pregătiţi să devină arhitecţii propriului viitor tehnologic sau să continue să depindă de deciziile luate în alte regiuni ale lumii, a declarat acesta, potrivit Reuters.

Compania Anthropic nu a comentat deocamdată propunerea autorităţilor austriece, transmite Reuters.

Iniţiativa apare într-un moment în care tensiunile tehnologice dintre Statele Unite şi Europa sunt în creştere. În această lună, administraţia americană a introdus restricţii privind accesul la modelele AI de ultimă generaţie dezvoltate de Anthropic, invocând motive de securitate naţională şi dorind să controleze mai atent utilizarea celor mai avansate sisteme de inteligenţă artificială, potrivit Reuters.

În paralel, Comisia Europeană a prezentat recent un pachet legislativ menit să accelereze dezvoltarea industriilor europene de cloud, inteligenţă artificială şi semiconductori, reducând dependenţa Uniunii Europene de marile companii tehnologice din Statele Unite, potrivit Reuters.

Propunerea Austriei reflectă astfel o dezbatere tot mai intensă în Europa privind suveranitatea tehnologică şi accesul la cele mai performante modele de inteligenţă artificială, considerate tot mai mult infrastructură strategică pentru competitivitatea economică şi securitatea continentului, relatează Reuters.